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MOZART'IN HAYATI BALE ADIMLARIYLA BULUŞUYOR

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MOZART'IN HAYATI BALE ADIMLARIYLA BULUŞUYOR
Kaos ortamında insanlar Mozart’ın hayat dolu, coşkulu müziğini dinlediğinde kalpleri mutlulukla dolar

“Amadeus” Balesi Salieri’nin gözünden Mozart’ın hayatını bale adımlarıyla2 Şubat 2017 akşamı sahnelere taşıyor.

İlahi müzik sayesinde daha iyi insan olma fikri ” temasıyla sahnelenen eserin koreografı NugzarMAGALASHVILI ;  ilahi bir yeteneğe sahip Mozart 'ın müziğinin insanlığı iyileştireceğine inandığını ve bu fikrin eserin librettosunu yazan MedeiaMagalaşvili'nin yola çıkış noktası olduğunu vurguluyor.

Bale eserinde çoğunlukla  Mozart'ın besteleri kullanılıyor; Mozart’ın 40. (1. Bölüm), 29.(4.bölüm), 41. (1.bölüm) ve 39. (3. Ve 4. Bölümler) Senfonileri, Türk Marşı, Don Giovanni ve Sihirli Flüt operalarının uvertürleri, Idemeneo operasının üçüncü perdesindeki Elektra’nın aryası, 21 no’lu (2.bölüm) ve 23 no’lu (2. Bölüm) Piyano Konçertoları, Requiem’in “Lacrimosa” ve Salieri’nin Re majör Senfoni (menuet)’inden oluşur. Ayrıca efekt olarak KrzysztofPenderecki’ninPolymorphia ve Alfred Schnittke’ninConcertoGrosso No. 1 yapıtlarından alıntı yapılıyor.

NugzarMagalashvili’nin koreografisini gerçekleştirdiği “Amadeus” balesinde orkestrayı   Naci Özgüç yönetmekte.  Dekor ve Kostüm tasarımı İsmail Dede, ışık tasarımı Fuat Gök ve video prodüksiyon Ali Karaköse tarafından gerçekleştirilen eserde rol alan sanatçılar:

W. Amadeus Mozart: Burak Kayıhan - İlhanDurgut - Kadir Okurer

Constance:Özge Başaran - Sultan Menteşe - GüleycanKocabey

Antonio Salieri: Eren Keleş - İlhan Durgut - Berkay Saraçoğlu

Catherina Cavalieri: Mine İzgi - Özge Onat - Gizem Tuncel

Leopold Mozart:Taner Oğuzhan - Hakan Odabaşı

İmparator II. Joseph: Ertuğrul Bolat - Taner Oğuzhan

Elektra’nin Aryası:Feryal Türkoğlu - Aslı Kıyıcı

AMADEUS (BALE/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi(Naci Özgüç), Koreograf( NugzarMagalashvili), Dekor-Kostüm(İsmail Dede), Işık (Fuat Gök)

Tarih: 2 Şubat 2017, Perşembe

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

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