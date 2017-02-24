MÜDÜRLERE TALİMATTA AMAÇ, TÜM ORTAOKULLARIN İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİ Mİ?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Okullarda öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için teşvik edilmesine yönelik olarak okul müdürlerine talimat verildiği iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk. Bu iddiaların doğru olup olmadığını sorup, “Başka bir seçmeli ders seçilse dahi, belirtilen üç dersin uygulanması yönünde okul müdürlerine talimatlar gönderildiği doğru mudur? Ortaokullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak dini alandan tercih yapmaya teşvik edilmesi tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi gibi bir hedefi mi içermektedir?” sorusunu yönelttik.

KONUYLA İLGİLİ OKULLARA AFİŞLER ASILDI

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’nin birçok ilinde milli eğitim müdürlüklerinden okullara genelgeler gönderilerek,hatta bazen sözlü talimatlarla okul müdürlerinden öğrencileri “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için özel olarak teşvik etmelerinin istendiğini vurguladık. Basına da yansıyan bu durumun yanı sıra okul müdürlerinden bu derslerin dışında başka bir seçmeli dersin tercihine izin verilmemesinin istendiğini ifade edip, şöyle devam ettik:

“Söz konusu talepler afişler bastırılarak okullara gönderilmiş, bazı okul müdürleri bu afişleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte adımlar attığı belirtilmiştir. MEB’in gönderdiği yazı üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm camilerde okutulması için bir hutbe göndermiş, okullarda din derslerinin seçilmesinin teşvik edilmesini içeren söz konusu hutbe 5 Şubat 2017’de camilerde okunmuştur.”

“SEÇMELİYSE NEDEN ÖĞRENCİ VE VELİ SEÇMİYOR?”

Öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim”, “Hz.Muhammed’in Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler” seçmeli derslerini tercih etmeleri konusunda teşvik edilmelerinin okul müdürlerinden istendiği, hatta bu yönde zorlamalar olduğu iddialarının doğru olup olmadığını sorup, “Başka bir seçmeli ders seçilse dahi, belirtilen üç dersin uygulanması yönünde okul müdürlerine talimatlar gönderildiği doğru mudur? Doğruysa bu uygulamanın talep edilmesinin sebebi nedir?” diye sordu. İlk ve ortaokullardaki 23 farklı seçmeli ders içinde özel olarak teşvik edilen alanın neden sadece dini derslerle sınırlı olduğunun açıklanmasını istedik, “Söz konusu dersler, seçmeli ders başlığı altında ise bu derslerin seçilmesi öğrenciye ve velisine bırakılmak yerine Diyanet ve MEB eliyle neden özel olarak teşvik edilmek istenmektedir?” sorusunu yönelttik.

“AMAÇ TÜM ORTAOKULLARIN İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİ Mİ?”

Önceki yıllarda söz konusu dersleri öğrencilerin yüzde kaçının talep ettiğinin, diğer seçmeli derslerin tercih edilme oranlarının ne olduğunun açıklanmasını isteyerek, önergesmizde şu sorulara yer verdik:

“-Seçmeli derslerin tercih sürecinde başarı oranları dikkate alınmakta mıdır? Dini içerikli derslerin özel olarak teşvik edilmesinin nedeni öğrencilerin bu konularda eksikliği midir? Yoksa “dindar ve kindar” bir neslin temelleri mi atılmak istenmektedir?

-Ortaokullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak dini alandan tercih yapmaya teşvik edilmesi tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi gibi bir hedefi mi içermektedir?

-Diyanet aracılığıyla dini içerikli derslerin seçilmesinin teşvik edilmesi eğitimin dinsel eğitime dönüştürülmesi, laik, bilimsel, demokratik eğitim anlayışının tamamen terk edilmesi anlamına mı gelmektedir?

-Öğrencilerin matematik, bilim ve okuma değerlerini ölçen Uluslararası PISA testi sonuçlarında Türkiye 72 ülke içinde 50. sırada iken, okuma başlığında Meksika ile en sonlarda yer almaktadır. Din dersine gösterilen özel önemin öğrencilerin bu derslerde de başarıyı yakalamaları için gösterilmesi düşünülmekte midir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Türkiye’nin birçok ilinde milli eğitim müdürlüklerinden okullara genelgeler gönderilerek,hatta bazen sözlü talimatlarlaokul müdürlerinden öğrencileri “Kur’an-ı Kerim”, “Hz.Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için özel olarak teşvik etmeleri istenmiştir. Basına da yansıyan bu durumun yanı sıra,okul müdürlerinden bu derslerin dışında başka bir seçmeli dersin tercihinin uygulanmaması istenmiştir. Söz konusu talepler afişler bastırılarak okullara gönderilmiş, bazı okul müdürleri bu afişleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte adımlar attığı belirtilmiştir. MEB’in gönderdiği yazı üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm camilerde okutulması için bir hutbe göndermiş, okullarda din derslerinin seçilmesinin teşvik edilmesini içeren söz konusu hutbe 5 Şubat 2017’de camilerde okunmuştur.