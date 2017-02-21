Muhalefet böyle yapılır

Eyüphan Kaya

Muhalefet her fırsatta iktidarın yakasına yapışsın diye yapılır mı? Tıpkı CHP HDP’nin yaptığı gibi.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceksiniz arkadaş. Yoksa aldığınız maaş helal olamaz haberiniz olsun! Hatta bir doğrunun daha doğrusu varsa onu tavsiye edeceksiniz. Tıpkı HÜDA- PAR’ın yaptığı gibi “yetmez ama evet.” Diyeceksiniz. 12 Eylül anayasasından çok mu memnunsunuz ki değişikliğe hayır diyerek bu haliyle kalmasından yana bir tavır ortaya koyuyorsunuz?

Şimdi bir değişiklik yapılmış eski sıkıntılardan kurtulmak için bir kapı açıyor/aralıyor, ama birçok sorun da orta yerde duruyor tabi, fakat buna değişikliğe evet diyeceğiz ki daha fazlasını talep edelim.

Seçim yasası, Kürt sorunu, Dindar insanları sorunu defakto gelişmeleri bir kenara bırakırsanız olduğu gibi duruyor. Hala şapka kanunu bile yasalada duruyor.

Birileri de PKK yanlış yaptı, darbe yedi diye Kürt sorununu yine gerilere götürerek “sorun kalmadı” diyerek kendini avuttuğu gibi Anadolu insanına yine Türk demeye başladı. Peki bunca can bunca mal kaybı yaşadık bunu medeni bir yasamayla taçlandırmak varken eski günlerin teranelerine dönmek doğru mudur?

Allah aşkına soruyorum eğer bu %10 barajı olduğu gibi durursa, bu değişiklik nasıl bir fayda getirir söyler isiniz? Sormadan edemiyorum.

Malum %5 oy alan bir partinin lideri cumhurbaşkanlığına adaya olabildiğine göre bari seçim barajını %5’e çekelim.

Aslına bakarsanız “dar bölge seçim sistemi” ile genel seçimlere gitmek lazım ki, muhtar seçer gibi vekil seçebilelim.

İşte sorun burada çünkü yeni Meclis ayak oyunlar üzerinde teşekkür ederse işte o zaman kaybetmiş oluruz değil mi?

Her ne kadar devletin asıl erklerini yasama yürütme ve yargı olarak ayırsak da asıl olan parlamentodur. O zaman parlamentoya nitelikli ve kil gidebilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım.

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören referandumla ilgili kararlarını şöyle açıkladı;

“Değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz” dedi.

“Ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Değerlendirmeler ışığında, milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz. Darbe anayasası, temel felsefesi ve kurumlarıyla varlığını koruyorken, sadece sisteminin değişmesi her derde deva olmayacaktır. Başta Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu olmak üzere, diğer bazı yasalarda da en kısa sürede değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir.”

"Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasadır."

1982 Anayasası’nı eleştiren Yapıcıoğlu;

“Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde barındıran bu anayasa, halen her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasadır, milletimizin talebi bu yöndedir” dedi.

Herkesin, halkın tercihine saygı göstermesi gerektiğini bildiren Yapıcıoğlu, "evet" diyenlerin de, "hayır" diyenlerin de her birinin farklı gerekçelerinin olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.

Bir vatandaş olarak Zekeriya Yapıcı oğlunun şahsında bu karın alınmasında katkısı olan tüm Hüda-Par yöneticilerini huzurunuzda tebrik ediyorum.

Muhalefet budur, dar vakitte tarafını belirlemesini bilmelidir, Hüda-Par yönetimi de bunu yapmıştır.

Şimdiden 16 Nisan referandumunun “evet” ile neticelenmesini diler, barış ve huzurun önünün açılmasını bekliyorum.