Muhalefetin işi çok zor!

Eyüphan Kaya

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık en az 50+1 ile bir kişiye 5 yıl hükümranlık hakkını veriyor.

Muhalefetin bu oranda oy alması ise hayal bile değildir. Aslında farklı farklı muhalefetin oy toplamı birçok kere %50’den fazla olurdu ama artık o da yok.

Çünkü MHP %8-10’luk potansiyeliyle de olsa AK Parti tarafına geçti. Başkanlık sisteminin içeriğinin doldurulması için birkaç rijit düşüncelerinden de vazgeçerse Erdoğan’ın 2019 yılında ilk turda dahi alacağı oy oranı %60’lara dayanır kanaatimce.

Hele ki Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bir açılım tüyosunu verirse bu oranı yakalaması çok daha kolay olur diye düşünüyorum.

Bir defa CHP yıllar yılıdır aldığı oy oranı açısından hep yerinde saydı, bir türlü iktidara talip olduğuna dair bir görüntü vermedi, nedenine gelince ülke menfaatini bir adım ileri götürecek kapasitesi yok, her fırsatta hükümete cumhurbaşkanına saldırmaktan başka bir şey yaptığı yok, belki şahit oldunuz en son Külliyeyi Cumhurbaşkanının başına yıkacağız diyen CHP’nin iç muhalefetine öncülük yapan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu seçimlerde hep kaybediyor, İnce de hep Kılıçtaroğlu’na karşı kongrede aday olup kaybeder, muhalefetin hali bu.

HDP kendini kamuoyuna nasıl anlatacağını dahi bilmeyecek kadar dengesiz bir muhalefet yaptı. Yetmedi gelip hendek barikat siyasetinin savunuculuğunu yaptı, Kürt seçmeni hala şokta ve HDP ciddi bir oy kaybına uğramış vaziyette.

7 Haziran’da 80 vekille meclise giren HDP, 17 vekile ihtiyaç duyan AK partiye katkı verip koalisyon oluşturmadı, halbuki 20 vekille ikinci bir parti kurup on taleple koalisyona ışık yaksalardı bu gün söyleyebilecek sözleri olurdu. Bunu yapmadığı için halk 21 vekilini geri aldı. Ama adamlar bir türlü ders almıyorlar.

Şimdi öyle bir duruma düştüler ki şu soruya cevap vermeleri hayli zorlaştı; “Hayırdır arkadaş ne için bizden oy istiyorsunuz?” işte bu sorunun cevabı şu anda veremiyorlar.

MHP yeni sitemde küçük bir parti olarak siyaset yapmanın bir kıymeti kalmadığını fark ederek, ikinci bir hataya düşmeme adına daha erkenden tarafını belirledi. 7 haziranda yaptığı hata yüzünden halk öyle bir cezalandırdı ki vekil sayısı 80’den 40’a düştü.

Tabi ki meclis dışı muhalefet de hareketli, artık seçimler yaklaştıkça düşüncelerine yakın gördükleri bir tarafı tercih edecekler.

Kardeşim eski sistemin son kullanma tarihi halk tarafından dolduruldu artık onu unutmak lazım. O eski hayallerle yaşayan kimse sadece “ah o eski günler” diyerek kendini kahredecektir.

Mesele bu kadar açık.