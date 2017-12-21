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Muhammed Yalçın, 2017 yılının son ayında “Engel Tanımayan Renkler” adlı sergisiyle yeniden sanatseverlerle buluşacak

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Muhammed Yalçın, 2017 yılının son ayında “Engel Tanımayan Renkler” adlı sergisiyle yeniden sanatseverlerle buluşacak
Yüzde 70 zihinsel engelli, konuşamayan ve aldığı resim eğitimi sayesinde evin her köşesini yağlı boya resimle süsleyen Muhammed Yalçın, 26 Aralık'ta “Engel Tanımayan Renkler” adlı sergisiyle yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Ankara'nın Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi'nde yaşayan yüzde 70 zihinsel engelli olan ve konuşamayan Muhammed Yalçın, Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Merkezinde resim eğitimi aldı. Aldığı eğitimle beraber evin her köşesini yağlı boya resim yaparak süsledi. Yalçın 26 Aralık’ Çağdaş Sanatlar Merkezinde “Engel Tanımayan Renkler” adlı sergisiyle yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Dört çocuğunun en küçüğü, oğlu Muhammed'in resim yapma sürecini anlatan Hasan Yalçın, özel eğitim merkezine bir yıl süreyle giden Muhammed Yalçın’ın resimle tanıştıktan sonra odasını resim atölyesine çevirdiklerini evin odalarının tamamını bir yıl içerisinde boyadığını söyledi. “Muhammed’in Müzesi” olarak anılan evin ziyaretçisi de eksik olmuyor.

Muhammed Yalçın’ın kendi iç dünyasının dışa vurulu rengarenk eserler, “Engel Tanımayan Renkler” adlı sergi ile 26 Aralık-4 Ocak tarihleri arası Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilecek.  

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