MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

23 yıldır reklam sektöründe faaliyet gösteren Buz Reklam Ajansı’nın Başkanı Koray UYGUR, Dilara UYGUR ile Rixos Grand Ankara’nın Premium salonunda, 777 Organizasyon tarafından gerçekleştirilen ve 500 kişinin katıldığı muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.



27 yaşındaki genç başkan ile aynı yaşta olan Dilara UYGUR’un düğün törenine siyasetten sanata, basın mensuplarından çiftin yakınlarına kadar yüzlerce kişi katıldı. Bilkent Üniversitesi’nde tanışan çift, mutluluğa “Sonsuza dek evet” dedi.

4 Mart Cumartesi günü başlangıç tabağı ikramıyla başlayan düğün, ara sıcaklar, ana yemek, düğün pastası ve sınırsız alkollü/ alkolsüz içecek ikramıyla devam etti.

Tüm gözler Dilara & Koray çiftinin üzerindeydi

Gecenin yıldızları Dilara ve Koray UYGUR, organizasyon boyunca sevdikleriyle birlikte doyasıyla eğlendi. Orkestra Mavi’nin sahne aldığı gecede davetliler pistten inmedi. Salona alkışlar eşliğinde giren UYGUR çiftinin ilk danslarından önce nikah akdi gerçekleşti. Nikah memuru, evlilik cüzdanını gelin Dilara UYGUR’a vererek bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah akdinin ardından genç çift, ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde genç çiftin mutluluğu görülmeye değerdi.



Gurur, hüzün ve mutluluk bir aradaydı



DÖKMECİ ailesinin tek kızı olan Dilara UYGUR ve UYGUR ailesinin tek oğlu olan Koray UYGUR’un ailelerinde ise gurur, mutluluk ve hüzün bir aradaydı. Çocuklarının aile temellerini atmasından duydukları mutluluk gece sonunda evlatlarından ayrılacak olmanın hüznüyle birleşti. UYGUR ailesinin tek evladı olan Koray UYGUR’un babası, Buz Reklam Ajansı’nın Onursal Başkanı Ersan UYGUR, duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Gözümde hala küçük bir çocuk olan oğlum Koray’ın en mutlu gününe şahitlik etmenin tarifi yok. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, basın mensuplarına, bürokratlara, zaruri sebeplerden dolayı katılım sağlayamayan ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum.



Dilara ve Koray aile olma yolundaki en büyük adımı bu akşam attı. Onlara verdiğim tek bir tavsiye vardı: ‘Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok bağlanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yaşayın! Yuvanızdan sevgi eksik olmasın...”



Dilara UYGUR’un babası Hüsamettin DÖKMECİ ise kızının en güzel gününde duygularını şöyle ifade etti: “Kızların babalarına vedası zordur. Bu nedenle bugün mutluluk, gurur ve hüzünle karışık duygular besliyorum. Kolay değil kız babası olmak. Hep ‘Vermem kızımı kimselere!’ derdim. Bugün ise kızım yeni ve güzel bir hayata başlangıç yapıyor. Benim kızıma tavsiyem ise şu oldu: ‘Her şeyi karşılıklı hoşgörü içerisinde saygınızı hiçbir zaman yitirmeden, en güzel şekilde bir ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum. Bizim en büyük mutluluğumuz, sizlerin bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirmeniz olacaktır.”



Balayı için Maldivler’e uçtular



Balayı içingözde turizm merkezlerinden olan Maldivler'e uçan çiçeği burnunda çift, uçağa el ele bindi.

Hint okyanusunda, Hindistan’ın güneyinde kalan, 1200 minik adadan oluşan Maldivler’de kargaşadan ve trafikten uzak bir balayı geçirecek çift, Türkiye’de de ikinci bir balayı tatiline çıkmayı planladıklarını söyledi.