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MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ’NE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

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Hasan Kütük

Müjdat Gezen’e ait olan ve adını taşıyan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu saldırı Sayın Müjdat Gezen’in şahsına yapılan bir saldırı olmanın ötesinde sanata, sanatçıya ve özgür düşünceye yapılmış çirkin bir saldırıdır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin; Atatürkçü, çağdaş, akıl ve bilimden yana sanatçılar yetiştiren bir eğitim kurumu olmasından dolayı aydınlıktan korkanların hedefi olmuştur.

Bu kültür merkezinin varlığı Cumhuriyetçilere, Atatürkçülere, demokratlara ve devrimcilere güç vermektedir. Tiyatronun ve sinemanın değerli ismi olarak ülkemize, geleceğimize yaptığı katkılar sanatseverler tarafından bilinmektedir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırının belli odakların hedef göstermesi sonucunda gerçekleştiğinin bilincindeyiz. Ancak saldırıların, tehditlerin ve kundaklamaların sanatçıları ve sanatseverleri sindiremeyeceği bilinmelidir. Daha önce Müjdat Gezen’i hedef gösterenlerin, saldırı olayını da duyurması anlamlı ve dikkat çekicidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin ve arkasındaki bütün güçlerin ortaya çıkarılarak yargıya teslim edilmesini bekliyor; Sayın Müjdan Gezen’e, sanat merkezinin bütün emekçilerine, öğrencilerine ve tüm sanatseverlere geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

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