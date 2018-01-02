Mülkiyeli Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in öncüsü olduğu Mülkiye Kültür Merkezi yeniden yükselecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin topluluğu Mülkiyeliler Birliği ile imzaladığı protokol ile Ankara’ya yeni bir kültür merkezi kazandıracak.

Mülkiyeliler Birliği ’nin Kızılay’ın en işlek caddesi Yüksel’de yer alan tarihi misafirhanesi, Çankaya Belediyesi tarafından yapılacak düzenleme ile kültür merkezine dönüşecek. Çalışmaların başladığı alanda yıkım işlemi gerçekleşti.

Kültürel hazine niteliğindeki binanın korunmasını ve geleceğe aktarılmasını amaçlayan protokol ile bina aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Dış görüntüsüne sadık kalınarak yapılacak yenileme işleminde iç mekanlarda bir takım genişletme çalışmaları olacak. Yapılacak çalışma sonrası bilim, kültür ve sanat alanı olarak yeniden Mülkiyelilere ve Ankaralılara kazandırılacak yapının adı Mülkiye Kültür Merkezi olacak.

Mülkiyeliler Birliği ’nin bir tarih ve bellek olduğu vurgusunu yapan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Erdal Eren “Çankaya Belediyesinin yapacağı bu çalışma tarihe sahip çıkmaktır. Bir vefa örneği gösteren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bu desteğinden ötürü teşekkür ediyorum. Yenilenecek yapının dış görüntüsünde hiçbir değişiklik olmayacak. Mülkiye’de güneşin gölgesi aynı yere düşecek” dedi. Proje kapsamında giriş katta sergi salonu ve kafe, birinci katta sanal kütüphane ve okuma salonu, ikinci kat tam alan 110 kişilik konferans salonu, üçüncü katta sanatsal faaliyetlerin olacağı atölyeler ve stüdyo yer alacak. Stüdyoya, Ekim ayında hayatını kaybeden 68 kuşağının önemli isimlerinden yazar, çevirmen ve yayıncı Oktay Etiman’ın ismi verilecek.

KORUMA KURULU KARARIYLA YIKILDI

Projeye dair görüşlerini aktaran Taşdelen, “Halktan, emekten ve özgürlükten yana insanlar yetiştiren Mülkiye’nin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. İmzaladığımız bu protokol ile yıllarca Ankara’nın merkezinde Türkiye’nin siyasi tarihine tanıklık eden, birçok aydını, sanatçıyı, yazarı, gazeteciyi ağırlayan ancak bugün yıpranmışlığı nedeniyle atıl duruma gelen misafirhaneyi aslına uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Koruma Kuruluna mevcut binanın restorasyon projesini sunuldu ancak, kurul binanın depreme dayanıksız olduğunu belirterek yıkılmasına karar verdi. Yapımı tamamlandıktan sonra kültür merkezi olarak hizmet verecek bina, bölgenin canlanmasına da katkı sağlayacak” diye konuştu.