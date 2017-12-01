Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait olan Hayri Özalp Konağı yeniden hayat buldu

80’li yıllarda Beytepe Mahallesinde çıkan büyük yangında harabeye dönen Hayri Özalp Konağı..

80’li yıllarda Beytepe Mahallesinde çıkan büyük yangında harabeye dönen Hayri Özalp Konağı , 2006 yılında Ankara Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından projeleri uygun bulunulması ile yapılmasına izin verilen restorasyon projesi bugüne kadar ödenek çıkmaması dolayısı ile yapılamamıştı. Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan'ın yoğun girişimleriyle Ankara Valiliği tarafından bütçe ayrılarak restorasyon çalışmaları yapıldı ve ilçemize kazandırıldı.

Beypazarı Belediyesi ek hizmet alanı olarak kullanılacak binanın açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları, Kamu Kurum temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve Beypazarlı Hemşehrilerimiz katıldı.