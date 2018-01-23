Mumcu, Adaletin Yılmaz Savunucusuydu

Zekiye Bacaksız

Gazeteci, yazar, Cumhuriyet aydını Uğur Mumcu ’yu katledilişinin 25. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

1993 yılında bombalı suikastla öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu , 1974 yılında kaleme aldığı “Sorumlu Olmak” başlıklı yazısında “Demokratik toplumlarda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı yapılmış sayılır. Bu bilinç yerleştirilmedikçe haksızlıkların ve adaletsizliklerin önüne geçmeye olanak bulunamaz.” diyerek uyarıda bulunur. Mumcu yazısının devamında “Ne yoksulluk ne de haksızlık "kader" değildir. Yoksulluğun ve haksızlığın nedenleri vardır. Bunları birer birer saptayıp toplumun önünde haykırmak gerekiyor.” sözleri ile de yapılması gerekene işaret eder.

Yaşanan tüm gelişmeler, onun yazılarıyla ortaya koyduğu haklılığını bir kez daha gözler önüne sererken, onun gibi cesur bir kalemin yeri doldurulamaz boşluğu da giderek derinleşti.

Fikirleri, söyledikleri ve yazdıkları ile yıllar öncesinden bugünlere ışık tutan Mumcu, laik cumhuriyete, cumhuriyet değerlerine, demokratik hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi kaleme almış, ilkeli ve onurlu bir gazetecilik örneği sergilemiştir.

Yoksulluğun ve haksızlığın karanlık gölgesinin tüm ulusumuzun üstüne çöktüğü bu günlerde Genel Sağlık-İş olarak her platformda “Yoksulluğa ve haksızlığa” karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Laik ve demokratik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik tehditlere geçit vermeyeceğiz.

Yaşamı boyunca emperyalizme, irticaya, terörizme, yolsuzluklara karşı mücadele eden Mumcu’nun fikirleri ve öngörüleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.