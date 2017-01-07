MÜSLÜMANA “SANA NE” DENİLEMEZ

Şairin “evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı” dediği türden yeni çıkan bir ifade ortalıkta dolaşıyor. “Sana ne kardeşim?”

Miladi yılbaşından bir hafta kadar önce Metin Feyzioğlu yılbaşı kutlamaları bağlamında kaleme aldığı ve “ yılbaşını kutlamayın çağrısını yapanlara” yönelik yazısında “Bak kardeşim, bırak insanların yeni yıl kutlamalarına karışmayı. Sana ne? “ diyerek söze başlar.

Birkaç gün önce bizim İmam Hatip kökenli Ahmet Hakkan da, modaratörlüğünü yaptığı programda, karşı çıktığı kişileri yerme sadedinde “Sana ne kardeşim” deyip durmaz mı?

Artık bize de söz etmek farz oldu.

Toktamış Ateş –müteveffa- Demokrasi isimli kitabında demokrasinin bazı tanımlarını aktardıktan sonra Demokrasiyi “katılımcılık” olarak niteler. Doğrudur. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazı halktır. Halk yaşadığı toplumda duyarlı olacak, takdir ve tenkitlerini dile getirecek ki demokrasi işleyebilsin Bunun için demokrat kişi ne kendisine ve ne de bir başkasına “sana ne “ diyemez. Derse ne olur. Hiçbir şey olmaz. Çünkü İslam'ın değiştirilemez ilahi yasalarıyla islah edilmesi gereken seküler laik demokrasilerin ahlâkî yaptırım kuralları yoktur

Bilgili ve bilinçli Müslüman da “bana ne, sana ne” diyemez. Derse ne olur? İbadet görevini yapmamış olur; alabileceği Cennet nimetlerinden mahrum kalır; Üstelik günaha girer yani Rabbimizin katında sorgulanacağı ve azab görebileceği bir suç/günah işlemiş olur.

Çünkü İslâm Dini:

I. Evrensel doğrular olan Hayır’lara çağırma görevini yükler.

II. Kaynağını oluşturan Kur’ân - Sünnet ve bilimsel akılla çatışan Münker işlerden sakındırılmasını ister.

III. Yasalarının, ortak aklın ve bilimin gerektirdiği Marûf işlerin yapılmasını emreder.

IV. Bütün bu vazifelerin yapılabilmesi için gerekli olan sivil örgütler oluşturulması ile de yükümlü kılar. (Tevbe 71; A.İmran 104)

Özetleyelim: Allah’ın ve Peygamberi Muhammed’ın emirleri ve yasaklarına uyuş ibâdet, aykırlık da günah olduğu için Müslüman kendisine “bana na” diyemeyeceği gibi Müslüman olan veya olmayan diğer insanlara da “ sana ne” diyemez. Kendisine de "sana ne" denilemez.