MÜSLÜMANLAR YILBAŞI KUTLAMASI YAPABİLİR Mİ?

Dünyaya egemen olan batı kültürünün etkisiyle 31 Aralık yılbaşı kutlamalarının inançları farklı insanlar tarafından bütün ülkelerde kutlanmakta olduğu bir gerçektir. Ne var ki yılbaşının Müslümanlar için dinî ve tarihî bir temeli, dolayısıyla meşruiyeti de yoktur.

Hiçbir Müslüman, 31 Aralık yılbaşı gecesini, diğer gecelerde farklı ve kutlanılması gerekli bir gece olarak algılayamaz, algılamamalıdır. Böylesi bir anlayışla kutlanılması, İslâm Dîni’nin yabancıları taklit ve onlara benzeme yasağını çiğnemektir.

Çünkü Peygamberimiz “ Özgür iradeleriyle bizden başkasına benzemek isteyenler bizim çizgimizde değildirler.” buyurmaktadır. (Ebu Davud Libas 5) Daha açık bir anlatımla; “ Müslümanlardan” batıl dîn ve ideoloji bağlısı topluluklardan biri veya bir kaçına, onlara ait inanç ve hayat kurallarında ya da onları çağrıştıran özelliklerinde onlara isteyerek benzemeye çalışanlar Biz’im çizgimizde değildir ; benzemeye çalıştığı toplulukların yolundadır.” buyurmaktadır.

İnançları ve değer yargılarında yabancılara benzenilmesi, benzeme şekline göre Mekrûh (Sakıncalı), Haram, Küfür (İslâm Dîni’nden çıkarıcı) ve Mubah (olabilir/yapılabilir) şeklinde olabilmektedir.

Bando eşliğinde cenaze kaldırmayı sakıncalı; alkollü içkiler ikramını haram; zina ve eş cinselliği meşrulaştırmayı İslâm’dan çıkarıcı benzerlik olarak örneklendirebiliriz.

Tarihî dönemlerden beri insanlığın ortak malı olan bilimsel çalışmalar, her hangi bir dinin ve ideolojinin bağlılarının özgün ve özel nişanı olmadığı için bilimsel metotların ve teknolojik ürünlerin kullanımında ki benzerliği de Mubah benzerlik/helâl benzerlik olarak açıklayabiliriz.

Yabancılara benzeme olacağı için yılbaşı kutlamalarını ictihadî olarak sakıncalı veya haram olarak nitelemek mümkündür. Kaldı ki benzeme olma yanı sıra yılbaşı gecesinde pek çok haramların işlenmekte olduğu da bir gerçektir:

Bu gecede, her biri bağımsız bir haram işlem olan:

a. Alkollü içkiler içilmekte,

b. Şans oyunları ve modern kumar türlerine yer verilmekte,

c. Cinsel duyguları tahrik edici müzik eşliğinde kadınlı-erkekli bedensel temaslı oyunlar oynanmaktadır.

d. Yılbaşı gecesinde ayrıca tam bir tüketim çılgınlığı yaşanmakta, gereksiz harcamalar yapılmaktadır.

e. Bu gecede, yabancılardan geçen batıl bir gelenek uğruna Allah'ın adı anılmaksızın hindiler kesilmektedir. Kesim sırasında Allah’ın adı anılmadığı veya anılsa da kutlama amacıyla kesildiği için yenilmesi haram olan bu hindiler, ikinci bir haram işlenerek yenmektedir.

f. Sağlığımız için gerekli olan çam ağaçları da telef edilmektedir. Oysaki her biri Yûnus Emre örneği bir derviş olan bu ağaçlar, kendilerine özgü bir tavırla ve dille Allah’a secde etmekte ve O’nu anmaktadırlar. ( Hac 18,İsra44)

Yılbaşı Kutlamamak Konusunda Birbirimizi Uyarmalıyız.

Değinilen haramlardan herhangi biri işlenmese bile, batıl dîn ve ideoloji bağlılarına veya bu haramları işleyenlere benzeme olacağı için 31 Aralık yılbaşı gecesini, diğer gecelerden farklı bir şekilde özel olarak kutlamamalıyız.

Bu konuda birbirimizi kırmadan ve üzmeden uyarmalıyız. Uyarmalıyız, çünkü uyarma dinimizin bize yüklediği bir görevdir. Yapılan îkazları da makul ve yerinde uyarılar olarak görmeli, teşekkürle karşılamalıyız.

( Yabancılara benzeme ile ilgili ayrıntılı bilgiler için “İslâmî Kimliğimizi Korumak” isimli kitabımıza bakılabilir. Ensar yay. 0212 491 19 03 )