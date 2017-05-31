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Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nin Yakamoz Düşleri adlı şiir ve müzik dinletisi

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Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nin Yakamoz Düşleri adlı şiir ve müzik dinletisi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Yakamoz Düşleri adlı şiir ve müzik dinletisine katıldı.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde 50’nci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa öğretmenler, öğrenciler ve veliler de yoğun katılım gösterdi.

Etkinlik öncesi katılımcılar seslenen Yaşar, sanatın önemine vurgu yaparak, göreve geldiği günden beri sanata, sanatçıya ve eğitime destek verdiklerini belirtti.

“Ülkelerin gelişmişliği sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor”

Yaşar, “Sanatın Yenimahalle’de ve Türkiye’de gelişmesi için yatırımlar yapıyoruz, salonlar açıyoruz. Sizler sanatla kültürle iç içe olun diye Ankara’nın en büyük kültür merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni Yenimahalle’ye kazandırdık. Çünkü ülkelerin gelişmişliği sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor, kültürel ve sanatsal değerlerle de ölçülüyor. Biz sanata ve sanatçıya ne kadar önem verirsek Türkiye’nin geleceği de o kadar aydınlık olur. Bizler çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gidiyoruz. Sanata sahip çıkıyoruz. Şiir insanı dinlendirir, doğayı sevdirir, şiir aşk verir, meşk verir, şiir insanın geleceğine yön verir, insanların birbirleriyle kaynaşmasına yol gösterir. Şiir yazmak ayrı bir beceridir, okumak icra etmek ayrı bir beceridir” dedi.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan öğrenciler, şiir performansıyla büyüledi. Birbirinden güzel şiirlere hayat veren öğrenciler, müzik eşliğinde okudukları şiirlerle büyük alkış topladı.

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