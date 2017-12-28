Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğrafları ÇSM'de

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan Atatürk Fotoğrafları Sergisi" ve "Sanatçı Gözüyle Atatürk Konseri" etkinlikleriyle anıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşmalarıyla açılan "Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan Atatürk Fotoğrafları Sergisi " 4 Ocak tarihine kadar açık kalacak.



Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği sergi, koleksiyoncu Fahri Özdemir'in yıllar boyu biriktirdiği 13 bin 500 adet Atatürk fotoğrafı içinden seçilen yüz fotoğraftan oluşuyor. Yerli ve yabancı pek çok fotoğrafçının karelerinden oluşan serginin en önemli özelliği ise Büyük Önder Atatürk'ün ya hiç ya da çok az bilinen fotoğraflarından oluşuyor olması.



SANATÇI GÖZÜYLE ATATÜRK KONSERİ

Atatürk 'ün Ankara'ya gelişinin 98.yılı nedeniyle düzenlenen "Sanatçı Gözüyle Atatürk Konseri"nde ise Orkestra Ankara ile birlikte sahne alan sanatçılar Elif Tecer ve Metin Altun Atatürk'ün sevdiği eserlerin yanı sıra Atatürk için bestelenen eserleri ve Ankara türkülerini seslendirdi.

Konser arasında Ankara Seymenleri de sahne alarak Ankara zeybeği olarak da tanımlanan folklor oyunlarıyla etkinliğe ayrı bir renk kattı.