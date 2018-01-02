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Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Keçiören'de söyleşi düzenledi

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Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Keçiören'de söyleşi düzenledi
Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in "Bugünkü Toplum ve Hz. Peygamber İlişkileri" söyleşisine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Estergon Türk Kültür Merkezinde düzenlenen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen söyleşi programında güncel konulara da değinen Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Keçiören'de söyleşi düzenledi, katılımcılara tarihi bilgiler de verdi. Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatı  ile ilgili detaylar da  paylaşan ve iyi bir Müslümanın yapması gerekenleri anlatan Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, "Anaların şefkati babaların adaleti üstündür.Emaneti ehline verin, her türlü iş emanettir." ifadelerini kullandı.

 

Söyleşi sonunda İnançer'e çiçek veren ve teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Soru cevap bölümünün ardından sahneye gelerek, “Değerli konuğumuza anlatmış olduğu güzel bilgiler için bütün Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum.  Sizi Keçiören’de ağırlamaktan dolayı memnunuz. İnşallah sizi Keçiören’de tekrar görmek isteriz” dedi.

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