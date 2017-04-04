MUTFAKTA BAŞKANLIK YANGINI

Hasan Kütük

-BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMALARIYLA GEÇEN 2017 YILININ İLK ÜÇ AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN MUTFAK HARCAMALARI YÜZDE 10,7 ORANINDA ARTARAK BİN 700 LİRAYI AŞTI. -DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YOKSULLUK SINIRI İSE OCAK-MART 2017 DÖNEMİNDE YÜZDE 4,8 ORANINDA ARTARAK 6 BİN 612 LİRAYA YÜKSELDİ. Başkanlık tartışmaları mutfakta yangına yol açtı. AKP iktidarının siyasi ve ekonomik olarak izlediği yanlış politikalar sonucunda mart ayında dört kişilik bir ailenin zorunlu mutfak harcaması yüzde 3,1 oranında artarken, yılın ilk üç aylık dönemindeki toplam artış ise yüzde 10’u geçti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını dikkate alarak hesapladığı açlık sınırı ile diğer ihtiyaçları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl martayına ilişkin sonuçları açıklandı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mart ayında bir önceki aya göre 51,7lira daha artarak bin 703liraya çıkarken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama da36,5 lira artarak ise 4 bin 918 liraya yükseldi. Gıda ve gıda dışı gereksinimlerin yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 88,2liralık artışla 6 bin 621 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin açlık sınırını zaten karşılamayan aylıklarına Ocak ayında yapılan yüzde 4,37 ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarına yapılan yüzde 3 oranındaki zam daha yılın ilk üç ayında eridi. Ocak-Mart döneminde gıda harcamaları yüzde 10,7, gıda dışı harcamalar yüzde 2,9 oranında pahalandı. Yoksulluk sınırı ise yüzde 4,8 oranında arttı. Böylece çalışanların ve emeklilerin satın alma gücü yılın ilk üç ayında bir yıl önceki düzeyine geriledi. Önümüzdeki aylarda da gerilemeye devam edecek.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak bin 651,3liradan bin 703liraya yükseldi. Açlık sınırında yaşanan artış büyük ölçüde, et, kuru bakliyat, yumurta, süt- yoğurt, zeytin gibi harcama gruplarından kaynaklandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre martta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarıyüzde 3,8 oranında artarak493,6 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 5,9 artarak 28,8 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 11,6 artarak 64,3 liraya, süt-yoğurt harcamaları yüzde 1,9 artarak 191,3 liraya çıktı.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Şubat Mart Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Et 477,7 475,6 493,6 3,8 3,3 Yumurta 30,7 27,2 28,8 5,9 -6,2 Kuru Bakliyat 57,5 57,6 64,3 11,6 11,8 Süt-Yoğurt 183,5 187,8 191,3 1,9 4,3 Peynir 67,6 66,5 66,7 0,3 -1,3 Patates 44,2 44,2 56,7 28,3 28,3 Kuru Soğan 17,8 13,3 15,4 15,8 -13,5 Taze Meyve 106,6 161,5 152,8 -5,4 43,3 Taze Sebze 119,1 187,3 186,9 -0,2 56,9 Ekmek 171,7 175,0 175,4 0,2 2,2 Pirinç-Bulgur 54,7 35,2 42,9 21,9 -21,6 Un 27,2 27,2 27,2 0,0 0,0 Makarna-Şehriye 21,5 22,1 23,7 7,2 10,2 Yağ 34,8 37,8 39,3 4,0 12,9 Şeker 29,4 29,0 29,0 0,0 -1,4 Reçel- Bal v.b 62,7 68,6 68,5 -0,1 9,3 Zeytin 32,1 35,3 40,5 14,7 26,2 AÇLIK SINIRI 1.538,8 1651,3 1703,0 3,1 10,7

Martta, peynir harcamaları bir önceki aya yüzde 0,3artarak66,7 lira, patates harcamaları da yüzde 28,3 artarak 56,7 lirada olarak gerçekleşti.

Şubatta önemli ölçüde azalan kuru soğan fiyatları martta yeniden yüzde 15,8 artarak 15,4 liraya çıktı. Taze meyve harcamaları yüzde 5,4 azalarak 152,8 liraya, taze sebze harcamaları yüzde 0,2azalarak186,9 liraya geriledi. Ekmek harcamaları yüzde 0,2 artarak 175,4 liraya çıktı. Pirinç, bulgur harcamaları yüzde 21,9 oranında zamlanarak 35,2 lirayı çıkarken, un harcamaları 27,2 lira düzeyinde kaldı. Un harcaması 27,2 lirada kalırken, makarna-şehriye harcamaları yüzde 7,2 artarak 23,7 lira, yağ harcamaları yüzde 4 artarak 39,3 liraya yükseldi. Reçel, bal ve benzeri maddelere yönelik harcamalar 68,5 lira, zeytin harcamaları ise 40,3 lira olarak gerçekleşti.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 489,4 lira, yetişkin bir kadın için 391,5 lira, çocuk için 293,6 lira ve genç için de 528,5 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar isebir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarak 4 bin 881,8liradan 4 bin 918,3 liraya çıktı.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Şubat Şubat Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.538,8 1.651,3 1.703,0 3,1 10,7 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 442,2 474,5 489,4 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 353,7 379,6 391,5 Çocuk 265,3 284,7 293,6 Genç 477,6 512,5 528,5 Gıda dışı harcamalar 4.777,4 4.881,8 4.918,3 0,7 2,9 Alkollü içecekler ve tütün 366,1 367,0 367,0 0,0 0,2 Giyim ve ayakkabı 445,6 402,4 410,4 2,0 -7,9 Barınma 956,5 934,3 938,3 0,4 -1,9 Ev eşyası 499,8 476,5 481,3 1,0 -3,7 Sağlık 165,4 171,7 175,0 1,9 5,8 Ulaştırma 904,5 1.057,3 1.063,2 0,6 17,5 Haberleşme 249,7 253,5 253,5 0,0 1,5 Eğlence ve kültür 238,0 228,4 231,9 1,5 -2,6 Eğitim 157,7 164,4 165,9 0,9 5,2 Lokanta ve oteller 485,7 501,0 504,5 0,7 3,9 Çeşitli mal ve hizmetler 308,4 325,3 327,2 0,6 6,1 YOKSULLUK SINIRI 6.316,2 6.533,1 6.621,3 1,4 4,8

Gıda dışı harcamalarda yaşanan artış büyük ölçüde, giyim, sağlık,ulaştırma gibi harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarından kaynaklandı. Döviz kurlarında yaşanan artışlar söz konusu harcama gruplarında fiyat artışına neden oldu.

Mart ayında, ulaştırma harcamaları yüzde 0,6 oranında artarak dört kişilik bir aile için bin 63 liraya yaklaştı.

Alkollü içki ve tütün için yapılan harcamalar değişmeyip367 lirada kalırken, giyim ve ayakkabı harcamaları yüzde 2artarak 410,4 liraya, ev eşyası harcamaları yüzde 1 artarak481 liraya,barınma harcamaları (kira, ısınma, elektrik, su, tamirat vb) ise yüzde 0,4 yükselerek 938liraya çıktı.

Dört kişilik bir ailenin sağlık harcamaları yüzde1,91 arttı ve martta175 lira oldu. Haberleşme harcamaları 253,5 lirada kalırken, eğlence ve kültür harcamaları yüzde 1,5 oranında zamlandı ve 231,9 liraya çıktı. Eğitim harcamaları 165,9 lira, dışarıda yenilen yemek ve konaklama harcamaları 504,5 lira, çeşitli mal ve hizmetler için yapılması gereken harcamalar ise 327,2 lira olarak hesaplandı.

Gıda dışı harcamalarda yılın ilk üz aylık döneminde toplam yüzde 2,9 oranında arttı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mart ayında yüzde 1,4 oranında artarak 6 bin 533 liradan 6 bin 621,3 lirayaçıktığı hesaplandı.Şubatta yoksulluk sınırının yüzde 25,7’sigıda,yüzde 74,3’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.