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Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların temsilcileri, Altındağ Hamamönü’nde bir araya geldi

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Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların temsilcileri, Altındağ Hamamönü’nde bir araya geldi
İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği tarafından Hamamönü Kabakçı Konağı’nda düzenlenen etkinlikte, Arakanlı Müslümanların sorunları masaya yatırıldı.

Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Temel’in de yer aldığı etkinliğe, Avrupa Rohingya Konsey Başkanı Dr. HylaKaw ve Konsey Üyesi Muhammed İbrahim de katıldı. Toplantıda, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm anlatıldı ve dünyaya önemli mesajlar verildi.

AYBİR Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Arakanlı Müslümanların durumuna sessiz kalmaması gerektiğini, başta insani yardım olmak üzere buradaki Müslümanların haklarını koruyucu tedbirler almasının zaruri olduğunu söyledi.

“Arakan’da yapılanlar bir soykırım haline dönüştü.”

ERC Başkanı Dr. Kyaw da Arakanlı Müslümanların 1970'ten beri Myanmar askerlerinin ve radikal Budistlerin zulmüne maruz kaldıklarını ifade ederek "Bu durum artık bir soykırım haline dönüştü. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere dünya devletleri Arakan'da yaşanan bu zulme 'dur' demelidir." şeklinde konuştu.Arakanlı Müslümanların Myanmar'da hastanelere dahi gidemediğini, gittikleri takdirde orada öldürüleceğini anlatan Kyaw, "Hiçbir insanımız okula gidemiyor, üniversiteyi bitirenlerimiz hiç yok. Ders verecek öğretmenimiz bulunmuyor, yaşadıklarımızı dünyaya anlatacak gazetecilerimiz bile yok." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların Türkiye'nin yaptığı yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğüne değinen Kyaw, Türkiye'nin kendilerine gösterdiği desteği tarih boyunca unutmayacaklarını vurguladı.

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