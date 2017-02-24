Nabekâr ilahiyatçılarla gerçek İslam’a ulaşılabilir mi?

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Birbiriyle iç savaş yaşayan, birbirini yalanlayan, birbirlerine tahammül edemeyen. Gündemde kalabilmek için ona buna saldıran, popülist, şarlatan ve faydasız ilahiyatçılarla gerçek İslam’a ulaşılabilir mi? Gelin hep beraber yıllardır bu ilahiyatçıların yarattığı bilgiye, düşünceye ve mantığa daha yakından bakalım.

Birisi, bütün hadisler uydurtmadır, hacca gitmek putperestliktir, ezan yerine çanla da insanları namaza davet edebilirsiniz diye kendince akıllı fikirler öne sürerek insanların kafasını karıştırıyor.

Öbürü, etrafındaki kedi ve kuzularla vur patlasın, çal oynasın havasıyla pavyon atmosferi oluşturup. İşte bu modern İslamlıktır algısını yaymak ve fitnelik çıkarmak çabasında.

Diğeri, Kuran’da evrim vardır, insan evrimle yaratılmıştır diye evrim teorisine destek verip, İslam’ın bin yıllık yaratılış anlayışına su katmak istiyor.

Ve öyle birisi var ki düşman başına, girdiği her yer olay, anlattığı her anekdot skandal. Kurban etiyle içki içmek günah değil, kabir azabı yoktur ve orucu sevişerek de açabilirsin diyerek İslami kendi sapık anlayışıyla yorumluyor.

Sanki İlahiyatçı değil de bir grup tımarhane kaçkını...

Yunus gibi, Mevlana gibi din adamları, İslam’ı anlatmaktan dili damağı kuruduğu halde şahsiyetleri için bir bardak su bile istemezken. Günümüzde duygusal fon müziği eşliğinde insanların dini duygularına masaj yaparak milyonları cebe indiren ilahiyatçılara ne demeli?

Yıllardır kendi eksenlerinde dönüp dururlar, bir gün bile olsa kutunun dışında düşünmeyi denemediler. 21. yüzyılda Dünyada ki sorunlara İslam felsefesiyle çözüm aramadılar.

Bugün Türkiye de kadına şiddetin, tecavüz ve tacizin zirve yaptığı bir dönemde. Hiçbiri İslam da kadına şiddet, tecavüz ve taciz yoktur diye tepki kampanyaları başlatıp insanları ülkenin her sokağına inmeye davet etmek istediler de. Biz mi inmedik?

İnsanlık yüzünden yüzlerce hayvan türü yok oluyorken, içlerinden birisi çıkıp da İslam sadece insanları değil bütün canlıları kapsayan bir dindir diyerek. Kâinattaki ekolojik dengeyi sağlayacak İslami dernekler ve vakıflar kurdular da. Biz mi destek vermedik?

Ülkemizde ve Dünyada ırk, din ve siyasi inanç gibi ayırt etmelere ve ötekileştirmelere karşı. Bunlardan birisi çıkıp İslam hoşgörü ve sevgi dinidir anlayışı ile. Bir İslami insan hakkı komisyonu geliştirmek istedi de. Biz mi engel olduk?

Ortadoğu barışa hasretken, içlerinden birisi çıkıp İslam barış dinidir felsefesi ne dayanarak. Bir İslami barış konseyi kurup kardeş kanı dökülmesine engel oldu da. Biz mi şapka çıkartmadık?

Dünya pozitif teknolojiye büyük ihtiyaç duyarken. Bunlardan hangisi Kuran mucizeleri üzerinden insanlığa faydalı bilimsel veya felsefi bir şeyler bulup çıkartıda? Biz mi el öpmesini bilmedik?

Sözde iyi bir eğitim almış ve aydınlanmış olan bu ilahiyatçılar İslam dinini sömürüp ceplerini doldurmaktan, İslami değerlere iftira atmaktan, fesatlık çıkartmaktan ve insanları ayrıştırmaktan başka İslam toplumuna ne kazandırabildiler ki?