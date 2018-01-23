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Nadar’ın portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi, 24 Ocak – 21 Şubat tarihleri arasında CerModern’de ziyaret edilebilecek

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Nadar’ın portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi, 24 Ocak – 21 Şubat tarihleri arasında CerModern’de ziyaret edilebilecek
Ankara Fransız Kültür Merkezi 2018 yılına muhteşem bir sergi ile merhaba diyecek.

19. Yüzyılın en önemli portre fotoğrafçısı olan Gaspard-Félix Tournachon, nam-ı diğer Nadar’ın portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi bugün CerModern’de düzenlenecek bir kokteyl ile açılıyor. Sergi 24 Ocak – 21 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tüm Paris’i tanıyan ve arkadaş canlısı olan Nadar; Delacroix, George Sand, Baudelaire, Victor Hugo, Sarah Bernhardt gibi farklı ünlülerin, sanatçıların, bilginlerin, siyasetçilerin çehrelerini sıradışı bir incelikle fotoğraflamayı başarmıştır. Izleyenlerin üzerinde canlı bir izlenim bırakan portreleri ile Nadar bir yetenek yönetmeni, fotoğrafçı olarak insan gerçeğinin yalın bir biçimde en canlı yorumcusu olmayı başarmıştır.

Nadar’ın portreleri, bizlerin üzerinde, ünlü çağdaşlarıyla ilgili özellikle canlı bir izlenim bırakır.  Her yüzde, kişinin en baskın özelliğini ortaya çıkarmayı başarır : Kesin çizgileri, derin ve nüfuz eden bakışlarıyla Baudelaire; güçlü ve hayallerle buğulanmış çehresiyle Delacroix; düşünceli ve ağır başlı Victor Hugo; Nadar’ın pek sevmediği ve bize zayıf, üzgün ve kurumuş bir kuş gibi gösterdiği  Lamartine.

Fotoğrafçının yapıtı modeliyle sabırlı bir işbirliğinin ürünüdür. Nadar, elverişli bir ortam yaratmayı, müşterilerine güven vermeyi ve kendilerine en uygun pozu doğal bir biçimde vermelerini sağlamayı biliyordu.

Nadar, tüm kariyeri boyunca, önemli bir atmosfer yaratıcısıydı. Ona ait olan bu sanat, özellikle çağdaşlarını kendilerini  oldukları gibi objektife bırakmalarını sağlamak söz konusu olduğunda etkili biçimde ortaya çıkıyordu. Sergi, albümen kağıt üzerine kırka yakın arjentik fotoğraf baskısından oluşmaktadır.

Sergi, Paris’deki Jeu de Paume tarafından, Mimari ve Miras Kütüphanesi ve Kültür ve İletişim Bakanlığı işbirliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi desteğiyle gerçekleşmektedir.

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