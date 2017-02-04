NALLIHAN'DA KURULACAK SANTRALİ BAŞBAKAN'A SORDUK

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle Nallıhan’da kurulacak termik santrali TBMM gündemine taşıdık. Kurulacak santralin bölgede çok büyük bir alanı kül ve zararlı maddeye boğacağı yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorduk, “İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir? Kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır?” sorularını yönelttik.

MESLEK ÖRGÜTLERİ: “ÇOK BÜYÜK ALAN ETKİLENECEK”

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle, Çayırhan-B termik santrali için Nallıhan’da 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santral projesi yapılması planlandığını anımsattık. Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan söz konusu termik santral için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarıldığına ilişkin haberlerin basında yer aldığını anımsatıp, şöyle devam ettik:

“Meslek odalarının temsilcileri ve ilgili kesimler, plan değişikliğinin geçmesi durumunda, projeye göre yılda 3 milyon 850 bin ton kömür yakılacağını, bundan da 1 milyon tondan fazla uçucu ve yatak külü oluşacağını belirterek, bu külün 5.9 kilometre ötedeki Kuş Cenneti’ni, 110 metre mesafedeki Uluköy’ü ve bölgedeki diğer yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. Santralin çevreye yaratacağı olumsuzluklardan yaklaşık 276 bin dekar tarım arazisinin de etkileneceği öne sürülmektedir.”

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞE UYGUN MU?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığına ilişkin iddiaların doğru olup olmadığının açıklanmasını istedik, “Meslek örgütlerinin projede çıkarılacak kömürün taşınmasından yakılmasına kadar bir dizi safhada toz oluşacağı, 150 metre yükseklikteki baca ile külün de ÇED’de iddia edildiği gibi 7.5 kilometre yarıçapında bir alandan çok daha büyük bir bölgeyi küle ve zararlı maddeye boğacağı iddiası doğru mudur?” diye sorduk.

TARIM ALANLARI ETKİLENECEK Mİ?

Plan değişikliğiyle bütün bölgeye ait tarım, sulak alan ve mera gibi arazi niteliklerinin geri dönüşü olmayan biçimde değişeceği iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının açıklanmasını isteyerek, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-Ülkemizde önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle termik santrallerin sayısı kaçtır? Söz konusu santrallerin modernize edilmesi hususundaki son durum nedir? Söz konusu santraller arasında son bir yılda gerçekleştirilen denetimler ve sonuçları nelerdir?

-Kurulması planlanan termik santralin ÇED sürecinde son İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu toplantıya katılan her bir kurum ve kuruluş ayrı ayrı gösterilmek üzere vermiş oldukları görüşler ne biçimdedir?

-Söz konusu İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir?

-ÇED toplantılarında sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmış mıdır? Alınmış ise bu kuruluşlar hangileridir ve değerlendirmeleri nelerdir?

-Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan halkın yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçmek ve kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır? Yapılması planlanan santralin yaratacağı olumsuz etkiler konusunda, çevrenin ve doğal hayatın, tarım alanların korunmasına yönelik alınan önlemler nelerdir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIMtarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğiyle, Çayırhan-B termik santrali için Nallıhan’da 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santrali projesi yapılması planlanmaktadır. Basında yer alan haberlere göre, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan söz konusu termik santral için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkmıştır.

Meslek odalarının temsilcileri ve ilgili kesimler, plan değişikliğinin geçmesi durumunda, projeye göre yılda 3 milyon 850 bin ton kömür yakılacağını, bundan da 1 milyon tondan fazla uçucu ve yatak külü oluşacağını belirterek, bu külün 5.9 kilometre ötedeki Kuş Cenneti’ni, 110 metre mesafedeki Uluköy’ü ve bölgedeki diğer yaşam alanlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. Santralin çevreye yaratacağı olumsuzluklardanyaklaşık 276 bin dekar tarım arazisinin de etkileneceği öne sürülmektedir. Bu çerçevede;

1.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığına ilişkin iddialar doğru mudur? Yönetmeliğe rağmen plan değişikliğine ilişkin herhangi bir gerekçe ya da plan raporu kamuoyuna sunulmuş mudur?

2.Meslek örgütlerinin projede çıkarılacak kömürün taşınmasından yakılmasına kadar bir dizi safhada toz oluşacağı, 150 metre yükseklikteki baca ile külün de ÇED’de iddia edildiği gibi 7.5 kilometre yarıçapında bir alandan çok daha büyük bir bölgeyi küle ve zararlı maddeye boğacağı iddiası doğru mudur?

3.Plan değişikliğiyle bütün bölgeye ait tarım, sulak alan ve mera gibi arazi niteliklerinin geri dönüşü olmayan biçimde değişeceği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu konuda hükümetinizin yaptığı çalışmalar nelerdir?

4.Ülkemizde önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle termik santrallerin sayısı kaçtır? Söz konusu santrallerin modernize edilmesi hususundaki son durum nedir? Söz konusu santraller arasında son bir yılda gerçekleştirilen denetimler ve sonuçları nelerdir?

5.Kurulması planlanan termik santralin ÇED sürecinde son İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu toplantıya katılan her bir kurum ve kuruluş ayrı ayrı gösterilmek üzere vermiş oldukları görüşler ne biçimdedir?

6.Söz konusu İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantılarında santralin yaratacağı uçucu ve yatak külün Kuş Cenneti’ne ve Uluköy’e yönelik olumsuz etkileri değerlendirilmiş midir?

7.ÇED toplantılarında sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmış mıdır? Alınmış ise bu kuruluşlar hangileridir ve değerlendirmeleri nelerdir?

8.Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan halkın yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçmek ve kurulacak santralin insan sağlığına, tarım ürünlerine, ormanlara, doğal dengeye vereceği zararlar konusunda yaptırılan etki analizi var mıdır? Yapılması planlanan santralin yaratacağı olumsuz etkiler konusunda, çevrenin ve doğal hayatın, tarım alanların korunmasına yönelik alınan önlemler nelerdir?