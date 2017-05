Fatih Yokuş / Emekli İmam

"Gözün nuru", "dinin direği" olan Namaz; Arapçadan dilimize Salat kelimesinden çevrilmiş ve Dua manasına gelmektedir. Geniş manası ile; "Dua", "Namaz", "Rahmet" ve hatta "İbadet" gibi manalarinda da kullanılır.



Namaz; Müslümanlar 'a has, muayyen zamanlarda, belli şartlar altında, bilinen şekil ve hareketler çerçevesinde ki bunlar, Vakit, Teharet, rüku, secde... ve diğer farz ve sünetlerin yerine getirilmesi ile yapılan ibadettir.



İslam'ın alem ve sembolu, dininin direği, kulun Allah'a takdim ettiği ubudiyyetin en yücesi, günde beş defa, Allah'a hamd, şükür, doğru yolu bulma, aczini anlayıp, O'ndan yardım dileme ve huzura çıkma şerefinin de adıdır.



Hz. Ömer (ra): "Benim nazarımda en ehemmiyetli işiniz namazdır. Kim onu korur ve devam ettirirse dinini korumuş olur. Kimde onu zayi ederse onun dışındakileri daha çok zayi eder." (kut. sit. 7/220)



Hicretten bir buçuk yıl önce farz kılınan namaz için Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem :



" Namaz dinin direğidir. Kim bunu ikame ederse (ayakta tutarsa) dinini ikame eder, kimde bunu yıkar sa dinini yıkar." (Kut. Site 7/319)



Akıl, balığ ve her Müslümana farz olan Namazı kılmak, kılma olanağını sunacak cami ve mescitleri yapmak, yeni nesle namazın önemini anlatmak başta devletin sonra hepimizin görevidir.



Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem; "Hepiniz çobansınız ve mahiyetinizdekilerden sorumlusunuz. Emir (Devlet büyükleri) çobandır ve mahiyetinde kilerden sorumludur. Baba ehline karşı, kadın çocuklarına karşı çobandır ve sorumludur. Hepiniz çobansınız ve mahiyetinizde kilerden sorumlusunuz"



Namaz ın cazip hale getirilmesi, mana ve öneminin anlaşılması için Camiye ve cemaata ihtiyaç vardır.



Geçenlerde Diyanet 'ten bir sendikanın Diyarbakır Şube başkanı "Dindarlar yaşlanıyor" diye doğru bir yazı paylaşmıştı.



Kimin çok veya az dindar olduğunu Allah bilir ancak, Cami ye gidenler ile eğlence yerlerine gidenleri kıyasladığımızda zahiren bunu rahatlıkla görebiliriz. Özellikle son yıllarda gençlerin, Spor, müzik, eğlence, siyaset ve diğer alanlara gösterdikleri ilgiden daha azı namaza gösterdikleri gerçeğidir.



Camilerdeki cemaat azlığı ve gelenler içinde de gençlerin azlığı, namazı düzenli kılanların sayısının giderek azalmasının bir çok sebebi olabilir bende cami ve cemaat eksikliği konusunda bir kaçını sayayım.



1- Devletin ihalelerini alan firmaların veya ihale şartnamelerini düzenleyen devletin, Cami yapma gibi bir önemin olmadığı. Kocaman devlet hastahaneleri, hava meydanları ve daha nice büyük kuruluşlarda istisnalar hariç, Caminin olmaması veya olan camilerin kuytu, rahatlıkla ulaşılabilecek bir yerde olmaması.



2- % 90 dan fazlası Müslüman bir nüfusa sahip olan ve verdikleri vergilerle oluşan devlet bütçesinde, Namazı rahatlıkla kılınabilecek yerde ve güzellikte cami yapılmaması.



3- Yasa gereği yeni yerleşime açılan alanlarda, ortak düzenleme payı olarak arazı sahibinden arazisinin % 40 yakını; okul, yol, hastahane, Cami, karakol, yeşil alan gibi yerlere tahsis edilmekte. Tahsis edilen bu yerlerin topluma en iyi biçimde hitap edecek Cami'ye öncelik verilmediğidir.



3- Oluşan yeni site, metropol ve mega kentlerde, talep olmasa dahi talebin oluşması için müftülük ve din hizmetlerindeki kişi ve kuruluşların istisnalar hariç yeterli çabanın gösterilmediği dir.



4- Dernekler tarafında temelleri atılan ve yapımına başlanan camilere, her cuma cemaatten para toplama yerine, Valilik, kaymakamlık veya belediyeler aracılığı ile yapılsa ve camiye gelenlerin "Her cuma para para" demelerinin önüne geçilse daha iyi olacağıdır.



5- Devlet kurum ve kuruluşlarında vakit (Cuma demiyorum) namazlarını, özellikle hastahane ve hava limanlarında her katta herkesin görüp, rahatlıkla namazını vaktinde kılacak odalar tahsis edilmediğidir.



6- Devletin vergisi ile faaliyetlerini sürdüren Radyo ve Tv.ler de namaz vakitlerinde ezan okunmadığı ve namazın önemini (sığara, spor, resim vb.) anlatılmadığıdır. (son zamanlarda diyanete tahsis edilen Tv. Ler olumlu olsa da Namaz vakitlerinin tüm kanallarda olması ideal olanıdır.)



7- Üniversite, lise ve ortaokullarda öğrenci ve öğretmenlere namaz vakitleri bilmeleri ve rahatlıkla vakit namazlarını kılmalarına olanak sunacak yerlerin tahsis edilmediğidir. (son zamanlarda olumlu çalışmalar vardır.)



8- Hocam bunlar zor hele günümüzde diyorsak, 50 yıldan fazladır dinden ve diyeneten bahsedip oy alan ve iktidara gelen sağ siyasetin bunlardan bir kısmını yapacak kuvvet ve kutreti yoksa yazık değil mi?



9- Siyasi partisi ve oy için çalışan ve bunu "Allah için" yaptığını söyleyen kişilerin mesaisinin bir kısmını da dinin direği olan ve bu direğin ihyası ve sağlalaşması yeri olan camiler için harcasa iyi olmaz mı?



10- Namaza ve camiye karşı mahalle baskısını oluşturan zümreye karşı kırıcı olmadan, onların ikna olması veya en azından mahalle baskılarını minimize edecek çalışmalar yapsak faydalı olmaz mı?



11- Namaza her gittiğimizde veya kıldığımızda bir arkadaşımıza da namazı sevdirecek veya kılmasına yardımcı olmak da Allah katında makul bir ibadettir.



Namaz dinin direği " essebebu ke failu " sebep olan, yapan kadar kazanır missali, camilerin yaygınlaşması, namazın cazip hale gelmesi ve insanların namaz konusunda daha hasas olması konusunda emeğimiz olursa bundan büyük bir mükafak kazanacağımız kesindir.



DUA VE SELAMLARLA..