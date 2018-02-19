Narkotik Suçlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nce, 12.02.2018-18.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları” ile ilgili 29 ayrı olayda; İl Emniyet Müdürlüğünce, 12.02.2018-18.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları” ile ilgili 29 ayrı olayda;

56 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 39 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan, 3 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 98 şahsa işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 42’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 33’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 18 şahıs adli kontrolle, 1 şahıs Mahkemeden, 4 şahıs ise Savcılıktan serbest kalmıştır.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 38 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi,

• 195 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi,

• 65 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi,

• 240 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap,

• 11 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap,

• 9 adet uyuşturucu-uyarıcı captagon hap,

• 1200 gram uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi,

• 285 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi,

• 13 gram uyuşturucu-uyarıcı bonzai maddesi,

• 66 gram uyuşturucu-uyarıcı afyon sakızı maddesi,

• 2 adet hassas terazi,

• 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği,

• Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18.355 TL ele geçirilmiştir.