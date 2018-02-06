Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce..

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nce, 29.01.2018-04.02.2018 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 32 ayrı olayda;

50 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan, 39 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçlarından, 28 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan işlem yapılmıştır.

Olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 36’sı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverilmiş, 35’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 13 şahıs adli kontrolle, 15 şahıs Savcılıktan serbest kalmıştır. 18 şahsın da işlemleri devam etmektedir.

Ayrıca bu yakalamalarda;

• 1.069 gr esrar maddesi,

• 7.437 gr eroin maddesi,

• 4 gr kokain maddesi,

• 471 adet sentetik ecstasy hap,

• 2 adet sentetik ecza hap,

• 50 adet captagon hap,

• 135 gr skunk maddesi,

• 47 gr metamfetamin maddesi,

• 11 gr bonzai maddesi,

• 10 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 217 adet tabanca fişeği, 2 adet uzun namlulu silah, 25 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği,