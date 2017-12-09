Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 4 ‘üncü konserinde Güney Kore’yi ağırladı

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen 8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, 4 ‘üncü konserinde doğu kültürünün önemli temsilcisi olan Güney Kore’yi ağırladı.

Kore Müzik Birliği ’nin " KYUNG HWA YOU & ENSEMBLE E-DO " müzik topluluğu ve “ CHEONG UM RAM ” adlı dans topluluğunun sahne aldığı “Kore’nin Özü” adlı konseri, vatandaşların yanı sıra Kore Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho da izledi.

Konser için ilk kez Türkiye’ye geldiler

Gecenin açılış konuşmasını Şefika Kutluer’in eşi Refik Kutluer yaptı. Eş Kutluer, vatandaşlara festival programını anlatarak, ev sahipliğinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sundu.

Konuşmanın ardından konser için ilk kez Türkiye’ye gelen KYUNG HWA YOU & ENSEMBLE E-DO müzisyenleri ve CHEONG UH RAM dansçıları performanslarıyla büyüledi.

Kore’nin geleneksel danslarını izlediler

İlk olarak Kore’nin geleneksel dansları Salpuri ve Janggo Dansı’nı izleyen Yenimahalleliler, E- DO’nun Manggakı Sae, Yongdal, Gangwon Arirang, Heoteunbeobgo ve Sinawi icrasıyla da unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser sonunda sadece müzikleri ve danslarıyla değil Kore’ye özgü rengarenk kıyafetleriyle ve stilleriyle de dikkat çeken sanatçılar, vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.