Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Gülsin Onay’ın piyano resitaline ev sahipliği yaptı

Yenimahalle Belediyesi, dünyaca ünlü piyano virtüözü, UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti Gülsin Onay’ın piyano resitaline ev sahipliği yaptı.

MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri Sosyal Sorumluluk Projesi yararına Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ’nde düzenlenen resitale Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi.





Repertuarıyla büyüledi

Henüz 3 buçuk yaşındayken “Harika çocuk” olarak başladığı müzik yaşamında, dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yapan, dünyanın birçok şehrinde sahne alan Gülsin Onay , Yenimahalleli müzikseverlerin karşısına iki bölümden oluşan repertuvarıyla çıktı.

Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden piyanist Gülsin Onay resitalinde, Robert Schumann, FelixMendolssohnBartholdy ve Cesar Frank’ineserlerini seslendirdi.

Ayrıca; Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen, Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Onay, Chopin eserlerini de seslendirdi.

Besteci Ahmet Adnan Saygun’un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak da tanınan Onay, Yenimahalleli sevenlerine Saygun’un eserlerinden örnekler sundu.