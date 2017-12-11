Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda “art’ ALAN Resim Sergisi” açıldı

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen “art’ ALAN Resim Sergisi” açıldı.

Dünya Alan Derneği tarafından vatandaşların beğenisine sunulan resim sergisinin ilk gününde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da sergiyi gezdi.

15 ressamın eserleri sergilendi

Toplamda 15 ressamın yağlı boya, kara kalem, kağıt baskı ve Grafiti’den oluşan 60 eserinin bulunduğu sergiyi vatandaşlarla birlikte gezen Yaşar, sanatçıları tebrik ederek resimleri inceledi.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarının altını çizen Yaşar, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi ’nin Başkentin sanat merkezi haline geldiğini vurguladı.

“Salonlarımızın kapıları sanatın her türlüsüne açıktır”

Başkan Yaşar, “Sanata ve sanatçıya destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Salonlarımızın kapıları sanatın her türlüsüne açıktır. Özellikle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Başkentimizin sanat merkezi haline gelmiştir. Yaktığımız sanat ışığı tüm Ankara’yı aydınlatmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın bu sergiyi gelip görmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Yaşar’a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ve sanatçılar, Başkan Yaşar’la birlikte fotoğraf da çekildi.