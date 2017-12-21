Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Anadolu Türküleri söylendi

Yenimahallelileri yurdun dört bir yanından Anadolu ezgileriyle buluşturmak isteyen Yenimahalle Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ustalarla hemşeri geceleri” programı..

Yenimahallelileri yurdun dört bir yanından Anadolu ezgileriyle buluşturmak isteyen Yenimahalle Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında “ Ustalarla hemşeri geceleri ” programının ilkini Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, Sanat Yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı gecede Çankırı, Çorum ve Yozgat yörelerine ait ezgiler, konuk sanatçıları Neşe Dilekçioğlu, Nazlı Öksüz ve genç kuşaktan Mustafa Kemal Şimşek'le can buldu. Bir yandan türküleri n yankılandığı gecede bir yandan da Çankırı, Çorum ve Yozgat'a özgü yemekler, oyunlar, kültürel miraslar anlatılırken, yöresel fıkralar da kahkahaya boğdu.

Programa Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, belediye meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve Yenimahalle’de yaşayan çok sayıda Çankırı, Çorum ve Yozgatlı vatandaş katıldı.

Televizyon programı tadındaki etkinlikte birbirinden güzel türküler yorumlanırken kimi zaman sahneye Şabanözü Bakırlar Köyü Yarenleri, kimi zaman Oğuz Seğmenleri Derneği ekibi çıkarak türkülere, oyunlarıyla eşlik etti.

Yaşar’a teşekkür

Şarkıların türkülerin hep bir ağızdan söylendiği gecede usta yorumcu Neşe Dilekçioğlu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur” sözünü hatırlatarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, sanata ve sanatçıya verdiği destek için teşekkür etti.

Yaşar’a bir teşekkür de program sunucusu Abdullah Gündüz’den geldi. Gündüz “ Öz kültürümüze sahip çıktığı ve bizi sizlerle buluşturduğu için Fethi Başkan’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Türküler bizim her şeyimizdir

Gecenin sonunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına Yenimahallelileri selamlayan ve sanatçıları tebrik eden Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “Türküler bizim her şeyimizdir. Bizi biz yapan değerlerdir. Yenimahalle Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü karanlıkları yıkmanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği çağdaş uygarlığa ulaşmanın yolu sanattan ve sanatçıdan geçiyor” diye konuştu.

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