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Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sema gösterisi gerçekleştirildi

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Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sema gösterisi gerçekleştirildi
Yenimahalle Belediyesi, Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu UTESKON’un Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Mevlana’nın 743’üncü Vuslat yıldönümüne ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sema gösterisi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve UTESKON Başkanı Sebahattin Uludağ’ın ev sahipliğini yaptığı geceye, Letonya Büyükelçisi Peterıs Karlıs Elferts, Hindistan Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Bruneı Darussalam Büyükelçisi Mohd Sahrip Othman, KKTC Büyükelçiliği yetkilileri, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu da katıldı.

“Mevlana insanlığa büyük bir eğitmen ve öğretmen olmuştur”

Hz. Mevlana'nın 13'üncü yüzyıldan itibaren eserleriyle mana aleminden nurlar sunduğunu ve her konuda bütün insanlığa büyük bir eğitmen ve öğretmen olduğunu söyleyen Yaşar, Mevlana’nın sadece bireysel kurtuluşu değil birlik ve beraberliği, kardeşliği, karşılıklı hoşgörüyü öğretilerinin temeline koyduğunu söyledi. Yaşar, “Mevlana bin yıllar öncesinden insanlığa  “Gel, ne olursan ol gel” diye seslenmeye devam etmektedir. Bu nedenle Hazreti Mevlana’nın öğretileri,  tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bugün hala başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyada yaşanan acılar, savaşlar, sen, ben kavgası, hoşgörüsüzlük devam etmektedir. Ne mutlu ki Hz. Mevlana bize nasip olmuştur. İslam’ı bugün Ortadoğu’da Müslüman kanı akıtan, kafa kesenler ile özdeş sananlarına karşı Mevlana’mız var. İslam’ı,  yobazlık, gericilik, şiddet dini olarak sunmak isteyenlere Mevlana  ile  savunma yapabiliyoruz” diye konuştu.

Sema gösterisi büyüledi

 

UTESKON Başkanı Sebahattin Uludağ ise "Vuslatın 743’üncü yıl dönümünde insanlığın gönüllerine Hz. Mevlana'nın şahsında yeniden huzur, güven, barış ve adalet iksirinin akmasını diliyorum" diye konuştu.

 

Konuşmaların ardından, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu "Sema Gösterisi" sahne aldı. Semazenler ve Sazendelerin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle izlenen sema gösterisinden sonra Kuran-ı Kerim tilaveti sona erdi.

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