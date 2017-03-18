Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Hoşgeldin Bahar” adlı konser düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi ve TÜRKÜG Müzik Topluluğu, baharın ilk günü olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Hoşgeldin Bahar” adlı konser ile kutladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği muhteşem konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Müzik ve dansla baharı karşıladılar

İlk olarak sahneye çıkan usta isim Abdullah Gündüz sunumuyla vatandaşları güldürürken, Şef Mustafa Acar yönetimindeki orkestra ve koro da Yenimahallelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kulakların pasının silindiği gecede Nevruz’a uygun birbirinden renkli kıyafetlerle sahneye çıkan dansçılar adeta büyüledi. Dansçıların başarılı performansı karşısında oturdukları yerden ayağa kalkarak dans eden bazı vatandaşlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Nevruz’a ilişkin türkülerin de can bulduğu gecede vatandaşlar, ekibi ayakta alkışlarken Başkan Yaşar da Sunucu Abdullah Gündüz’e ve Şef Mustafa Acar’a çiçek takdim etti.

“Hep birlikte güzel bir bahar yaşarız”

Konserde vatandaşlara seslenen Yaşar, “Bugün TÜRKÜĞ Müzik Topluluğu’nun düzenlediği güzel bir Nevruz etkinliğini izledik ve Anadolu’nun çeşitli ezgilerini hep beraber dinledik. Kulaklarımızın pası silindi. Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Öyle günler yaşıyoruz ki bu tür etkinliklere ihtiyacımız var. Televizyonları açtığımızda, gazeteleri okuduğumuzda karamsar bir toplum görüyoruz. Karamsarlık içerisindeyiz. Hiçbirimiz yarın nasıl yaşayacağımızı maalesef göremiyoruz. Biz göremediğimiz gibi bizden sonra gelecek olan torunlarımızın da nasıl bir Türkiye’de yaşayacağını bilmiyoruz. Umarım ülkece yaşadığımız bu sıkıntılı süreç bir an önce son bulur. Hep birlikte güzel bir bahar yaşarız” dedi.