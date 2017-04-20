Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Kutlu Doğum coşkusu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin 1446’ncı yılı dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “İnsanlık insana emanet” temalı Kutlu Doğum programı düzenlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı programa, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkanvekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, meclis üyeleri, muhtarlar ve Yenimahalleliler katıldı.

Sunuculuğunu Fazlı Çoban’ın yaptığı gece, Ahmet Hamdi Akseki Cami İmam Hatibi, 2010 Dünya Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Hafız Ali Tel’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ali Toprak’ın Türk Tasavvuf Musikisi konseri ile kulakların pasını silen vatandaşlar, Kocatepe Camii Hatibi İsmail Coşar ve Emekli İmam Hatibi Bilal Demiryürek’in kasideleriyle duygu dolu bir gece yaşadı.

“Peygamberimiz sabrın en güzel örneği”

Salonu dolduran Başkentlilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Peygamberimiz herkesten çok acılara, eziyetlere, zorluklara maruz kaldı fakat en güzel sabrın örneği oldu. Yaşamı boyunca kimseyi incitmedi, kimseye hakaret etmedi, kimseden intikam almadı ve kimseyi her hangi bir şeye zorlamadı. Bugün her zamankinden daha çok Peygamberimizi okumaya, anlamaya, ihtiyacımız var. Peygamberimizin ahlakını yaşamaya çalışmaya ihtiyacımız var. Bir arada huzur ve barış içinde yaşamamızın tek koşulu Peygamberimizin öğretilerine uymak, okumak, Kur’an’ı anlamaktan geçmektedir” dedi.

“Bugün öfkemize hâkim olma, tek vücut olma vaktidir”

Her dönemde olduğu gibi 21. yüzyıl dünyasında da farklı farklı imtihanlar olduğunu hatırlatan Yaşar “Vatan coğrafyamız terör belasıyla karşı karşıya. Her gün şehit haberleri ciğerlerimizi sızlatıyor. Ortadoğu, İslam dünyası kan gölü. Analar ve çocuklar kan ağlıyor. Aramıza nifak tohumları saçanlar dün de vardı, bugün de var. Bugün aramıza sokulmak istenen fitneleri birbirimize sırt dönmeyerek birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırarak bitireceğiz. Bugün öfkemize hâkim olma vaktidir. Bugün tek bir vücut gibi olma vaktidir. Birbirimizi sevmede, birbirimize acımada ve birbirimizi korumada tek bir vücut gibi hareket etme vaktidir. Kutlu Doğum’un, İslam alemine, Türk ulusuna ve tüm insanlığa bereket, rahmet ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Gecenin sonundan Başkan Yaşar, hafızlara teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti. Program çıkışında ise vatandaşlara gül suyu, “Kırk ayette merhamet” adlı cep kitapçığı ile gül hediye edildi.