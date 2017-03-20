Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler” adlı söyleşi düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi’nin iki gün süren 8 Yıl Festivali ve Halk Kart Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştiği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yenimahallelilerin akınına uğradı.

Nazım’da iki gün süren alışveriş festivali ve etkinliklere katılan vatandaşlar sosyal medyada “Oyuncu Anne” olarak tanınan Şermin Çarkacı’nın söyleşisine yoğun ilgi gösterdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler” adlı söyleşiye Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal da katıldı.

“Çocuk, annesi ve babası mutlu olursa mutlu olur”

Söyleşi öncesi salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlara seslenen Yaşar, “Biliyorsunuz son yıllarda kanayan bir yara çocuklarımız. Ayrılan, ekonomik sıkıntılar çeken, içerisinde bulundukları şartlar kötü olan ailelerde en çok etkilenen maalesef ki çocuklar oluyor. Aile şefkati, anne şefkati, baba şefkati bir çocuk için en değerli şeydir. Çocuk, annesi ve babası mutlu olursa daha da mutlu olur. Çocuk evde huzur olursa herkesten çok huzurlu olur. Bunu yapamayan ailelerin çocukları hem psikolojik olarak kötü etkileniyorlar, hem de ileride çeşitli kötü yollara karışarak suça ortak oluyorlar. Bunun sebebini çocukta aramaya hakkımız yok. Biz çocuklarımıza ancak doğru eğitim verebilirsek, gelenek ve göreneklerimiz doğru aktarırsak, ülkesine ve vatanına hayırlı evlatlar yetiştirmiş oluruz” dedi.

“Lekeler birlikte geçirilen zamanın izleridir”

Konuşmanın ardından anne ve babalara önerilerde bulunan Çarkacı, katılımcılara mutlu çocuklar, mutlu aileler olabilmek için anne ve babaların yaptığı yanlışları ve doğruları kendi anneliğinden örneklere vererek anlattı.

Söyleşide çocuklarıyla oynadığı oyunlardan ve onların hayal güçlerini geliştirmek için kendisinin ürettiği oyunlardan da bahseden Oyuncu Anne Çarkacı, “Aman şu oyunu oynarsak ev kirlenir, çocuğun kıyafetleri leke olur demeyin. Kıyafetlerin üzerindeki lekeler, aslında birlikte geçirdiğimiz zamanın izleridir ve ne güzeldir ki birlikte oynanan bir oyunun, çocuğun ruhunda bıraktığı izleri hiçbir leke çıkarıcı silemeyecektir” diye konuştu.

“Alternatif sunan her zaman kazanır”

Anneliğin yaratıcılığı zorladığını da vurgulayan Çarkacı, “Annelik bizi yaratıcılığa zorlar. Karşılaştığımız problemleri çözerken ne kadar yaratıcı, ne kadar farklı, ne kadar sakin olabilirsek o derece kolay çıkarız işin içinden. Zorlamak yerine, işi oyuna çevirmek başka türlü anlatarak sevindirmeye çalışmak bizim elimizde. Bütün mesele onlara alternatif sunabilmektedir. Alternatif sunan her zaman kazanır” dedi.

Program sonunda anne ve babaların sorularını da cevaplayan Oyuncu Anne’ye Yenimahalle Belediyesi tarafından çiçek takdim edildi.

Yenimahalle’de görsel şölen

Festival kapsamında ayrıca Ersin Perçin Şelpe gösterisiyle, Uygar Erdem Yaylı Trio performansıyla Yenimahallelilere müzik ziyafeti sundu.

Tanju Topal ve Yusuf Aydın ise Tulumla Türküler adlı gösterileriyle festivale renk kattı. Vatandaşlar horon oynayıp doyasıya eğlendi.

YENİMEK hocaları da çini, kaligrafi ve güzel yazı, filografi, ebru sanatı, sabun ve mum yapımı, kokulu taş yapım ve tekniği, cam ve boncuk sanatı gibi branşlarda hünerlerini sergilerken Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün Zumba gösterileriise vatandaşlara adeta görsel bir şölen yaşattı.

HalkKart’la alışveriş keyfi

Festivalde güzel dakikalar geçirmekle birlikte HalkKart hakkında bilgi sahibi de olan Yenimahalleli vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, açılan stantlardan indirimli alışveriş yapmanın da keyfini çıkardı.

Çocuklar da unutulmadı

Festivalin son gününde “Nasrettin Hoca ve Eşeği” adlı tiyatro oyunu da minik tiyatroseverler için sahnelendi. Nasrettin Hoca ve eşeği Sürmeli’nin maceralarını kahkahalar içinde izleyen minikler de festivalden memnun ayrıldı.