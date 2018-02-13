Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde türkülere senfonik dokunuş

Yenimahalle Belediyesi,Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Hüseyin Turan ile Türkiye'nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası olan TED (Türk Eğitim Derneği) Senfoni Orkestrası’nı aynı sahnede buluşturdu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi 'nde düzenlenen “ Senfonik Türküler ” konserine Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, meclis üyeleri, muhtarlar ve 2 bin 500’e yakın vatandaş katıldı.

Sağlıklı bir toplum için önce eğitim

Konser öncesi konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda üretken, sorgulayan, düşünen ve düşündüğünü cesurca söyleyen nesilleri yetiştirmek zorundayız. Bir toplum doğru bir eğitimden geçmiyorsa gelecekte sağlıklı bir toplum olamaz. Başarı kalkınmayı da, sanatı da, sanatçıyı da, üretimi de, eğitimi de, doğru yapan toplumlardan geliyor. Ne yazık ki ülkemizde bugün üniversitelerden mezun olan gençlerimizin büyük bir bölümünün okudukları alanlar iş yaşamında karşılığı olmayan alanlar. Eğitimde büyük bir eşitsizlik var. Eğitim mücadelesini hep birlikte vermek zorundayız” diye konuştu.

Eğitim hakkı kutsaldır

Türk Eğitim Derneği’nin neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olduğunu hatırlatan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türkiye’deki eğitim sistemini eleştirdi. Pehlivanoğlu “ Artık savaşlar silahla değil beyinle yönetiliyor. Bu ülkedeki en büyük adaletsizlik eğitimdeki adaletsizliktir. Her gün değişen sistemle eğitim git gide laçkalaşmıştır. Biz Türk Eğitim Derneği olarak bununla mücadele ediyoruz. Eğitim hakkının, bu ülkenin ve bu bayrağın kutsal olduğuna inanıyoruz” dedi.

Müzik ziyafetine Yenimahalle korosu desteği

Şefliğini Ahmet Ünlü, konzermeisterliğini Dilan Akar’ın yaptığı profesyonel müzik eğitimi almamış TED Ankara Okulları mezunlarından oluşan, Türkiye'nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası yaklaşık 2 saat boyunca kulakların pasını sildi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Turan’la sahneye çıkan 120 kişilik orkestraya 2 bin 500 kişilik Yenimahalle korosu da eşlik etti.

Turan; Altın Hızma Mülayim, Karahisar Kalesi, Kınıfır, Nemrudun Kızı, Kurusa Fidanım, Alaydın Elim Elime, Aman Avcıgibi en güzel Türk Ezgilerini senfoni ile birlikte seslendirerek Yenimahallelilerin büyük beğenisini kazandı.

Dinletide; TED Halk Dansları Topluluğu’nun minik dansçıları da “Köçekçe” gösterisiyle bol bol alkış aldı.

Gecenin sonunda Başkan Fethi Yaşar ve Pehlivanoğlu, Orkestra Şefi Ahmet Ünlü ve Hüseyin Turan’a tüm konuklar adına çiçek vererek teşekkür etti.