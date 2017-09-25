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Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde “Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

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Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde “Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda, Astsubay Ali İnem’in kişisel sergisi olan “Yumurta Kabuğu İşleme Sanatı” sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar serginin açılışını yumurtalara fısıldayan adam olarak bilinen İnem ile birlikte yaptı.

“Bu iş emek ve zaman ister”

Açılış törenin ardından tavus, deve, kaz, tavuk ve bıldırcın yumurtalarından oluşan sergiyi gezen Yaşar, İnem’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, tebrik etti.

Başkan Yaşar, “Yumurtanın kırılgan yapısı gereği nedeniyle onu işlemek çok zordur. Bu iş emek ve zaman ister. Gerçekten sanatçımız burada çok güzel ve orijinal eserler ortaya çıkarmış. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

3 yıl önce tesadüfen internette karşılaştı

Yaşar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden İnem de, “Öncelikle Başkan Yaşar’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman sahip çıkıyor. Bugün de benim sergime kucak açtı. Aynı zamanda açılışımızı da onurlandırdı” diye konuştu.

Yumurta kabuğu ile ilgili serüveninin nasıl başladığından bahseden İnem, “Yumurta kabuğu işleme sanatı ile 3 yıl önce tesadüfen internette karşılaştım. Konu ile ilgili sitelerde gördüğüm kadarıyla hiçbir eğitim ve destek almadan kendi imkanlarımla önce mevcut eserleri taklit ederek başladım. Daha sonra ise kendime ait özgün tarzlarda çalışmalara başladım. Yumurta oyma sanatı özünde zor bir sanat alanıdır. Sanatın en sabır isteyen ve en kırılgan hali olarak nitelendirebiliriz. Çünkü yapı olarak kırılgan bir malzeme bu yüzden de özen ve dikkat istiyor” dedi.

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