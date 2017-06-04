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Nazım Hikmet Ran, ölümünün 54’üncü yıldönümünde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde anıldı

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Nazım Hikmet Ran, ölümünün 54’üncü yıldönümünde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde anıldı
Nazım Hikmet Ran, ölümünün 54’üncü yıldönümünde adını taşıyan Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Merkezdeki Nazım Hikmet anıtına çocuklarla birlikte çiçek bırakan Yaşar, “Bizler, Nazım’ın eserleriyle büyüdük, gençlerimiz yine O’nun eserlerini okuyor. Ölümünden nice yıllar sonra Nazım Hikmet bıraktığı eserlerle hala yaşıyor” dedi.

Anma Törenine Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Yenimahalle Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüreğir, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

“Nazım, dünyanın tanıdığı bir Türkiye sanatçısı”

Nazım’ın Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük şairlerinden olduğunu vurgulayan Yaşar, “Nazım Hikmet’i anlatmak için ne söylersek söyleyelim O’nun eşsiz edebiyatını, kişiliğini vurgulamakta yetersiz kalacaktır. Zira kendisi normal, sıradan bir insanın sayfalarca yazsa da anlatamayacağı şeyleri tek bir cümleyle anlatabilen büyük bir şairdir. Bugün dünya çapında tanınan, eserleri onlarca dile çevrilen bir Türkiye sanatçısıdır Nazım Hikmet. O’nun yazdığı eserlerle bugün gençlerimiz büyüyor, O’nun emekçi sınıf için verdiği kavga bugün hala devam ediyor. Nazım öyle bir Nazım ki Kuvayi Milliye destanını yazarak ölümsüzleştiren, kurtuluş savaşını çok güzel anlatan bir destanı bize armağan etmiş bir sanatçıdır” dedi.

Türkiye’nin tüm renkleri ile değerleriyle güzel olduğunu ifade eden Yaşar, konuşmasını Nazım’ın Vasiyet şiirini okuyarak noktaladı.

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