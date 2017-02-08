Ne Olacak Üniversiteli İşsizler?

Fatih Yokuş / Emekli İmam

İlköğretim den başlayıp üniversiteyi başarı ile bitiren nice gençler, başarı dolu en az 16 yıl,

Ailelerine yük olmuşlardı, devlet de onlar için harcama yapmıştı, sıra borcu ödemeye gelmişti.

Hele mezuniyet töreni, gençti, mesleği vardı, ancak iş bulma ve çalışma, okumaktan daha zordu.

Okuduğu zamanda işe yerleşme sıkıntısını biliyordu, üstesinde geleceği inancina sahipti.

Ama gerçeklerle yüzleşmesi, hayallerini yıkmıştı. KPSS ye girip iyi puan alanı, devlette iş bulurum hayali, o da tasarruf tedbirleri, sınırlı sayida işe alımlar ve getirilen mülakat sınavı, torpil, dost, ahbaplar ilişkisi ümitelerin azalmasına sebep olmuştu.

Ne Olacak üniversiteli işsiz gençlerin hali?

Kabul görülen metodlardan biriside; insanların yaptıkları işleri, en iyi ve düzgün yapabilmesi için, uzmanlaşmaya gidilmesidir. Bazen bu uzmanlaşma ayni işin alt dalları arasında yapılmaktadir. Sağlık sektötü bir işken, Doktorluk, bir uzmanlık alanı, o da dahiliye, göz, bevliye, üroloji, kalp ve damar gibi uzmanlık alanlarına ayrılmakta, bazen bu da yetmeyip alt dallara ayrılarak yeni uzmanlıklar türemektedir.

Mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, avukatlık ve benzeri meslek erbapları da birer uzmanlık olmakla beraber kendi içinde de farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır.

Gelişmiş ülkeler, işe göre adam prensibiyle, performans ve üstün verimlilik elde etmekte, adama göre iş'ın sıkıntı ve zararlarını bilmekte ve doğru olanı yapmaktadırlar.

Nisa suresi 58 ayet;

Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğüt veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. (meal)

İş ve imkanlar birer emanettir, verimlilik ve iyi fayda sağlanması içinde ehline verilmesi yanı işe göre adam ilkesi bir gerekliliktir.

İdareci konumunda olanların, adama göre iş yapmaları, yandaş ve taraftar kayırmalar, dayı, amca, yegen, partili, bakan ve benzeri istek ve talepler doğrultusunda hareket etmeleri, emanete hıyanet olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkemiz, adama göre işten de beter parana göre iş durumu giderek yaygınlaşmaktadır.

Mimarlar, mühendisler, eğitimciler, işletme mezunlar kısaca kendi alanında uzmanlığın ilk adımı olan fakulteleri bitiren yüzbinlerce genç iş imkanı bulmamaktadırlar.

Üniversite mezunu gençler arasındaki işsizlik oranı giderek artarken, devletin yatırım teşviklerinde parası olan faydalanmaktadır.

Bazen firma sahibi ilk okul mezunu iken, çalıştırdığı üniversiteliyi köle gibi çalıştırmakta, fazla mesai ve düşük maaş vermektedirler. İş imkanı bulamayan nice mühendis, mimar ve diğer meslek erbebı bir kaç kuruş için diplomasını kiraya vermeyi bir şans bilmekte, kendisi de ya sabır deyip olayı sinesine çekip kabullenmektedir.

Ne olacak ülkenin hali? Üniversite mezunu yüzbinlerce genç nasıl iş imkanı bulacak? Kendisinin dirsek çürütüp çocukluk ve gençliğini yaşamadan okuduğu, bunca yılın emeği, devlet ve ailesinin, okuması için harcadığı bunca para yazık değil mi?

Devlet verilerine baktığımızda, kişi başı düşen milli gelirin artığını, ekonominin canlandığını, ticaretin yükseldiğini, sınıf atladığımızı söylüyorlar. Doğrudur diyelim o zaman okumuş kesim arasındaki işsizlik oranı neden artıyor? Mühendis, mimar, işletmeci, iktisatçi, eğitim fakulteleri mezunu olmuş, okuduğu bölüme göre iş hayalı kuran nice idealist gençlerimiz, niye asker ve polis olmak için çaba harcıyor?

İşin uzmanı nice insanlar, boşta gezip kahvehane köşelerinde hayat tüketirken, niceleride sermayelerine sermaye katarak devletin bir çok nimetlerinde faydalanmaktadırlar. Kısaca olması gereken işe göre'nın yerine Adama göre iş giderek önem kazanmaktatır.

Gerçi bu çarpık sistem günümüzün değil yılların birikimi olsada on iki yıldan fazladır istikrarla ülkenin yönetilmesine rağmen buna çözüm bulunamamıştır.

Az bir nebzede olsa ehil insanların işe alınmasın için uygulanılan KPSS sınavı son zamanlarda, zayıflatılmaya çalışılmakta, sözlü sınavı ile siyasilerin atamalarda etkili olmalarının önü açılmakta, az bir ümit olan işe göre adam devri kapatılmaya çalışılmaktadır.

Ne olacak vasıflı bunca işsizin hali? Kişinin yetişmesi için eğitime harcanan bunca emek ve sermaye? Eğitim ve öğretimin giderek yitirilen değerine ne denilecek?

Kişi ilk okuldan başlayıp başarılarla bitirdiği okullar neticesinde bir iş kolunda vasıf kazanır. Kısaca ilk ve orta eğitim 12 yıl, üniversitede en az 4 yıl dersek toplam 16 yıllık başarılarla dolu eğitim süreci, neticede iş imkanı bulmuyor, iş araya dursun. Diğeri taraftan bu 16 yıllık dönemde hangi iş olursa olsun çalışmaya başlayıp ayda 100 tl biriktirse toplamda 19 bin 200 tl artı eğitim döneminde harcadığı parayıda eklersen en az 60 bin den fazla bir birikim. Bir firma kurup devlettende teşviki aldımı olur patror.

Bu gidişat hiç hoş değildir, eğitimin önem kazanması vasıflı insanların yetişmesi, iş uzmanlığı için parası olana değil ilmi ve uzmanılığı olana önem verilmeli, siyasi çekişmeler yerine işsiz gençlerin dertlerine çare bulunmalıdır.

DUA VE SELAMLARLA..