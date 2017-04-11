NE YAPTI SİZE BU CHPLİLER

Muhammed Yavaş

Kemal Kılıçdaroğlu ; Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanı. Bu hayatta yerinde olmak istemediğim nadir kişilerden, çünkü kendisi bu ülkede çok zor bir görevi üstleniyor.

Muhafazakar merkez sağ ile komunisti birleştiren tek unsur, Kılıçdaroğlu nefreti. Ne yapsa kimseye yaranamıyor.

Darbe girişimi olur, sokağa çıkar : Neden sokağa çıktı ?

Darbe girişimi olur, sokağa çıkmaz : Neden sokağa çıkmadı ?

Gezi Parkı'na katılır, neden katıldı, katılmaz, neden katılmadı ?

Tüm parti liderlerinin katıldığı demokrasi mitingine katılsa ; Gezi Parkı'nda ölenlere ayıp etti denir ayıplanır, katılmasa merkez medyada kendisine karşı kara propaganda yürütülür.

Saadet Partisi ile görüşse Madımak hala yanıyor derler, Halkların Demokratik Partisi ile görüşse teröristlerle iş tutuyor derler.

Bomba patlar, insanlar ölür. Suçlu Chp suçlu Kılıçdaroğlu.

Şehitler olur, askerlerimiz ölür. Suçlu yine Chp, yine Kılıçdaroğlu.

Dolar yükselir, suçlu Kılıçdaroğlu ve CHP.

Hayır desen suç, Evet desen suç.

Şehit cenazesine katılsa ; neden katıldın diye protesto, katılmasa ; cenazeye bile gelmiyor, yine protesto.

Asgari ücreti 1500 yapıcam dese de protesto. Yargı bağımsız olmalı dese de protesto.

15 yıl da yerli otomobil yapılmaz suçlusu CHP

15 yıl da ekonomi çöker suçlusu yine CHP

Fetöcülerin devletin her kademesine sızmış olmasının suçlusu yine CHP

Her olayın suçlusu CHP, ülkedeki tüm olayların sorumlusu CHP.

CehaPe zihinyeti deyip her seferinde ötekileştirme.

Sağcısına göre diş düşmanı, komunistine göre ulusalcı.

E hal böyleyken soramadan duramıyor insan : La bu adam size ne etti gardaş, bu parti size ne etti gardaş.