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Necip Fazıl Aile Merkezi’nde kadınlar bilgisayar kullanım kursuna büyük rağbet gösteriyor

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Necip Fazıl Aile Merkezi’nde kadınlar bilgisayar kullanım kursuna büyük rağbet gösteriyor
Mamak Belediyesi’nin en büyük aile merkezlerinden biri olan Necip Fazıl Aile Merkezi’nde kadınların kişisel gelişimine yönelik çeşitli kurslar organize ediliyor.

Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda da kursların açıldığı merkezde en çok rağbet gören kurslardan birisi de Bilgisayar Kullanım Kursu. Yaşları 18-45 arasında değişen 55 kursiyerin katılımı ile düzenlenen Bilgisayar Kullanım Kursu’nda kadınlar hem kariyer için hem çocukları için bilgisayar başına geçerek eğitim alıyor. Hafta içi düzenlenen 5 günlük eğitimlerle kadınlar uzman öğretici eşliğinde bilgisayar kullanımı üzerine detaylı bir eğitim alıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Aile merkezlerimiz birer okul gibi hizmet veriyor. Aile merkezlerimizde yalnızca hobi işi kurslar değil aynı zamanda çağın gereklerine yönelik bilgisayar ve ingilizce kursları da düzenliyoruz. Bizleri en çok sevindiren de kadınlarımızın bu kurslara olan yoğun teveccühleri” dedi.

 

Toplam 160 saatlik eğitim alıyorlar

Toplam 160 saatlik eğitimin verildiği kursta kadınlar internet bağımlılığı, şiddet ve cinsellik içeren, uyuşturucu ve madde bağımlılığına özendiren sitelere karşıda bilinçleniyor. Bilgisayar kursuna katılan kadınlar azimleriyle herkese örnek oluyor.  

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