  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C

Necip Fazıl Sahnesi’nde ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan konser gönülleri fethetti

»
Necip Fazıl Sahnesi’nde ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan konser gönülleri fethetti
Necip Fazıl Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Keçiören Belediyesi, Hz.Mevlana’nın 743’üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle yaptığı etkinliklere bir yenisini ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Keçiören’de “Mevlana’yı Anma Konseri” verdi.

Solistler Hasan Öztürk, Turgay Coşkun ve Pelin Çetin’in de sahne aldığı konserde koro, birbirinden güzel ilahiler ve tasavvuf musikisi eserlerinden oluşan repertuarı ile gönülleri fethetti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mevlana’nın sadece Türkiye’de değil, dünyadaki tüm Müslümanlar tarafından tanındığına dikkat çekerek, “Tevhit anlayışıyla İslam’ı kavrayan Mevlana, gerçek bir Müslüman ve Peygamber aşığıdır. Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosu sanatçılarına verdikleri bu güzel konser için teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İstanbul Devlet Tiyatrosu 20-25 Aralık haftasında 6 yetişkin oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor19 Aralık 2016 Pazartesi 18:04
  • UMUTSUZ AŞK OPERA SAHNESİ’NDE19 Aralık 2016 Pazartesi 17:39
  • Doğuştan zihinsel engelli olan Muhammed Yalçın, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde sergi açtı18 Aralık 2016 Pazar 15:25
  • Yenimahalle’de “Sihirli Flüt” Şefika Kutluer rüzgarı esmeye devam ediyor17 Aralık 2016 Cumartesi 10:00
  • İstanbul ve Ankaralı 22 sanatçının yer aldığı çalıştayda Altınköy’ün eşsiz manzaraları tuvallere yansıdı16 Aralık 2016 Cuma 16:20
  • Çankaya Evleri, Ankara Vali Yardımcısı Haydar Keskin’in ressam olma hayaline de destek olacak14 Aralık 2016 Çarşamba 16:22
  • Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 743’inci yıldönümü için Yenimahalle'de anma programı düzenlendi11 Aralık 2016 Pazar 11:19
  • Çerkes’lerin Tarkan’ı olarak adlandırılan, Kafkasya'nın dünyaca ünlü sanatçısı Nahush Cherim Yenimahalle'de10 Aralık 2016 Cumartesi 17:35
  • Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’in de katıldığı açılış töreni duygu dolu anlara sahne oldu10 Aralık 2016 Cumartesi 17:09
  • 15. İSTANBUL BİENALİ’Nİ BAŞLIĞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ AÇIKLANDI "iyi bir komşu"07 Aralık 2016 Çarşamba 13:32
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim