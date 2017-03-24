Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Nefes borusu; her yetişkinde ortalama olarak 20 kıkırdak halkadan oluşan 10-12 cm. uzunluğunda elastiki bir organdır. Görevi, oksijenden arınmış karbondioksit dolu kirli havayı akciğerlerden dışarı yollayıp yerine temiz havayı taşıyan “yol” olmaktır. Dünya yüzündeki her insanda bir tane bulunur. Ben hariç?... Bende iki tane!

Şayet gençlik çağlarındaysanız ve bir kızı deliler gibide seviyorsanız, yerli yersiz zamanlarda efkarlanıp henüz akşam bile olmadan da zil zurna içtiyseniz, belki size de bu soruyu bir gün sorabilirler zaman içinde?... O zamanlar sordular bana: “Neden iki tane?”

Bize de yazması düştü.

* * *

Bugünden tam çeyrek asır zaman önceydi… Gönlüm deliler gibi bağlanmış birine, yanıyor alev alev… Yani tam da “gençlik başımda duman” durumları.

Neden öyle yaptım, şimdi bile bilemem ama o gün henüz akşam bile olmadan bir meyhanede tek başıma yaptım kafayı, sonrada attım kendimi şehri cananımın uçsuz bucaksız sahillerine… O anki aklım bana dedi ki; “Çık!... Deniz havası, ayıltır seni?”



Başım dumanlı. Aklımdan, şiirler bile yazdım bir tanecik yarime... Elimde kağıt, kalem olmasa bile?



ABDEST ALAN SU



Çok üşüdüm de, bir türlü diyemedim:

Gel, sen benim ateşim ol!

Üşüyorken bile yangınım sana,

Bu koru soğutacak suyum selim ol!

Abdest aldır istersen suya,

İster, ben düşmeyeyim diye

Emeklerken

Dipsiz kuyuların başında dur!

İste de;

Annemin elindeki

Çocukluğumun hamam tasıyla

Arındır suyla senden beni.

Acıma,

Vur başıma...

Başıma vur!



Fakat her nedense; hep, “su” ile ilgili şiirler yazıyorum. Bunca rakıdan sonra “susamış” olmalıyım? Bir şiir bitti… Hızımı alamıyorum! Yazmaya devam?..



SUYU YIKAMAK

Dünya kurulup da?

Ruhlar üflenenden beri...

Berisi galu beladan,

Alnım yazılı durur benim.

İşte, oracıkta yazılıdır,

Orada durur senin o mübarek ismin.

Herkesler görür, bilir de bunu...

Bir, sen bilemezsin?..

Uykularımın arasında benden su istersin.

Koşarım sana her gece onca yolu

Üşenmeden;

Bardak bardak

Dolu dolu.

Bense, en kıymetlim istedi diye

Kıyamam da

Yıkayıp da getiririm sana içeceğin suyu.

Hadi;

İç birazını, helaldir...

Kalanıyla da, bu yazı çıkar belki?

Alnımı yu!

Şiirler eşliğinde, yürüdüm uzun uzun… Sakin, yalnız ve düşünceli; yürüdüüüm, yürüdüm, yürüdüm... Mevsim İlk bahardı. Önce havaya, sonra suya, en sonda toprağa düşen cemrelerin hangisiydi bilemedim ama, “yar” geldi, benim içime düştü! Bu halet-i ruhiye içinde deniz ile karayolunu birbirinden ayıran on kilometreler uzunluğundaki kaldırımlar tamda benden bıkacaklardı ki, bir araba duruverdi birden bire, hizam sıra… Baktım, bunlar benim hem çocukluk, hem iki can arkadaşım. Ben daha arabaya yönelmeden onlar inip bana doğru geldiler bile? O gün yalnız olmak istediğimi bilseler de, buna elvermemiş içleri. İşte arkadaşlığın candan kıymetli olanı böyle bir şeydir? Olabileceğim yerlere bakıp aramışlar beni. Sahilde buldular. Ardından da ikisi birden birer kolumdan tuttular, hooop arabadayım.



Az önce epey yürüdüğümden, denizin serin esintisi iyi gelmiş, rahatlamıştım arabaya ilk bindiğimde. Normal durumdaydım. Öyle ahım şahım bir sarhoşluk durumu hiç yoktu bende. Fakat “paşaya kelle götürür” bir halde, uçarcasına yapılacak bir yolculuğu da hesap etmiş değildim? Teypte de bangır bangır bağıran bir tuhaf müzik eşliğinde uçuşa geçtik biz resmen. İstikamet, 15 km. uzağımızdaki en büyük ilçemiz Bulancak’mış, bunu bana yola giderken söylediler. Bulancak Sanayi Sitesinde beş dakkalık çok kısa bir işi varmış bunların? Arka koltuktayım ve hiç konuşmuyorum. Yol boyu camlarımızın hepsi açık, sert rüzgarlar çarpıp çarpıp vurup duruyor bağrı yanık göğsüme. Ben sevdiceğimi düşünüyorum.



Bu durumda, varılacak yere vardık. Sanayi Sitesi içindeki bir blokta, bir dükkanın önüne arabayı park ettik. Bana iyi olup olmadığımı sordu bizimkiler? “İyiyim, gideceğiniz yere gidin ve gelin!” deyiverdim. Bunlarda bana; “Arabada kal! Hemen geliyoruz” tembihinde bulunarak ayrıldılar yanımdan.

Yalnız kalınca, arka koltuğa uzandım boylu boyunca. Gözlerimi kapadım. Sevdiceğimi yine düşündüm, uzun uzun. Gıyabında da O’na; “Senin için dünyanın rakısını içtim hem de aç aç? Dedim, üzülerek.

İşte ne olduysa, ondan sonra oldu. Bir rahatlama, bir boşalma, bir kusma durumları baş gösterdi bende. Yavaş yavaş, bozulduğumu anladım, o kadar içki ve uçarak yapılan deminki yolculuğu da düşünerek… Baş hizamdaki sağ-arka kapıyı hafifçe aralayıp, kafamı da yeterince dışarıya çıkardım. Sonrası malum! Fakat tamda üzerine kusmuşum, orada yerde bulunan bir nesne vardı, hayal-meyal farkına vardığım. İşe yaramaz diye etrafa atılmış şu vites kutularının üzerine takılan eskimiş vites kolu körüğü gibi bir şey? Ben tam yapmış olduğum bu istem dışı fiili bitirmiştim ki, bir kızılca kıyamet koptu başımda! Karşımda fal taşı gibi açılmış iki çift tanıdık göz gördüm. Sonrası; başıma eğilip en panik hallerde bağırış-çığırış, feryat figan durumlar. O an, her ikisinin de ruh halini ve davranışlarını ne yapsam da anlatamam. Yaşadıkları korku ve şaşkınlığı ifade eden şu sözler belki biraz anlatır, bu hikayenin aslını-sonunu?

- Ula kalk kalk hastaneye gidelim! Acilen acile gidelim manyak! Baksana nasıl becerdiysen kusarken nefes borunu da çıkartmışsın yerinden???



* * *



Allah sizi bildiği gibi yapsın e mi?... Ama yalnız sizi değil ki, beni de!

Çünkü milyarda bir olabilecek bir ihtimali başarıp ta denk getirip, yerdeki eski bir vites kutusu körüğüne bilmeden kusanda mı suç? Yoksa böylesi bir manyağın bu haline bakıp ta, ona ağır yaralı muamelesi yapan iki can dostta mı?



En başta da dedim ya? İnsanoğlunda yaratılış gereği “nefes borusu” denilen organ herkeste “bir” tanedir… Ben hariç! Bende iki tane??? Yirmi beş yıldır yeniledim… Yenisini kullanıyorum.