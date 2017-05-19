“Nefes Nefes Anadolu” Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi “Nefes Nefes Anadolu” temalı sergiyle Anadolu’nun dört bir yanından esinlenerek üretilen çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi , Çankaya Halk Eğitim Merkezi (ÇAHEM) eğitmenleriyle öğrencilerinin yanı sıra Çankaya Evi kursiyerlerinin yıl boyunca ürettiği çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. “Nefes Nefes Anadolu” temasıyla açılan sergide Anadolu’nun dört bir yanından esinlenerek yapılan el emeği göz nuru eserler yer alıyor.

ÇAHEM İşaret Dili Korosu’nun ve ÇAHEM Halk Müziği Grubu’nun dinletisinin yanı sıra ÇAHEM Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle açılan sergide, sulu boya, cam şekillendirme, ebru, tel kırma, dikiş, takı çalışmaları görülebiliyor. Sergide, Anadolu’nun çeşitli yörelerini temsil eden motiflerden, figüratif heykellere kadar geniş bir yelpazeden ürünler bulunuyor.