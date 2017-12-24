NEFES OLMAYA DEVAM...

Açelya Aşkın / Editör

Antalya Konyaaltı Belediyesinde düzenlenen Yeni yıl Etkinliğinde, UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ve Leman Gebizli Umut Işığı Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri Bir Saz Bir Söz Bir Nefes korosu nefes ve Umut Işığı olmaya devam ediyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede Şef Nazım Beyaz Yönetimdeki UTEF Bir Saz Bir Söz Bir Nefes THM korosu Seyircilere coşkulu saatler yaşattı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla Açılış konuşması yapan, UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı ve Antsevak Vakfı Genel Kordinatörü M. Mete Kaçar konuşmasında Bu tip sosyal sorumluluk projelerine daha Fazla ağırlık vererek halkın kaynaşmasını saylayacağız, Utef olarak her geçen gün kendimizi daha çok yenileyip hizmetimize hizmet katmak için çalışıyoruz. Engelliler sadece bir günde ya da haftada değil her gün onlarla onları anarak anlayarak yaşamalıyız dedi.

Sunuculuğunu Kalp Gözü Dernek Başkanı Birsen İşbil ile birlikte yapan, M.Mete Kaçar bu gibi etkinlikler bizlere manevi güç veriyor katılımlarınız için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor çok teşekkür ediyorum. dedi. Tıklım tıklım dolu olan salonda bazı seyirciler ayakta kalsalar da hallerinden son derece memnundu. İlk yarının sonunda konuklara kısa bir kokteyl düzenleyen. UTEF ikinci yarıda plaket ve teşekkür belgelerinin ardından 7 vatandaşa tekerlekli sandalye teslimi ve Sürpriz hediye çekilişleriyle konukları bir kez daha şaşırttı.

Konsere Antsevak Vakfı yönetim kurulu Başkanı Dr Şefik Aydın, Mütevelli Heyeti Başkanı Secaattin Zenginoğlu, Anşoyad Dernek Başkanı Şükrü Erciyeslioğlu, Antalya Serikliler Derneği Başkanı Adnan Tezgel, yönetimi ve dernek üyeleri ile birlikte katıldılar. Şair ve Bestekâr Şafaknur yalçın, Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk, Dünya Gençlik Konseyi Antalya Şube Başkanı Elif Tekelioğlu ayrıca Geçmişten bugüne Antalya dostları Filiz Cesur ve Bülent Kantarcılar katıldı.

Birbirinden hareketli türkülerin seslendirildiği konserde izleyiciler adeta mest oldular. Programın hazırlanmasında büyük emeği geçen Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut ışığı Derneği Başkanı ve UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Güldane Kaya ’da konuşmasında bu organizasyon için çok emek verdik. Bu güzel koroyla bizler bir aile olduk ve ailemin her bir bireyi bizler için çok değerlidir. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum, tabi ki bizleri destekleyen siz değerli gönül dostlarımıza da Katılımlarınız için bizlerin var olmasını sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Güldane Kaya ayrıca konuşmasında; Dernekleri ve Federasyon hakkında da bazı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: Derneğimize ait şuan için 12 burslu öğrencimiz ve Federasyonumuzda 17 Üniversite öğrencisine karşılıksız burs sağlıyoruz. Engelli ve Yaşlımıza Akülü ve Manuel olmak üzere birçok araç dağıtımı yaptık. Bu Akşamda yine burada ihtiyaç sahibi Vatandaşlarımıza sandalyelerini teslim edeceğiz, bizler için büyük mutluluk dedi.

BağlantıKoronun seslendirdiği, Bizim evde şeker lokum badem var, Duru Meriçli’nin Seslendirdiği Değmen Benim Gamlı yaslı gönlüme, koro Edirne’nin Ardı bayler, Şu Köyceğiz yolları Koro, Deniz Yalçınkaya seslendirdiği Bursa’nın Ufak tefek taşları, Sabah ile sabah ile Koro, Yeşil İpek Bükeyim Aman Koro, Meral Çam Aker’in Seslendirdiği Yüce Dağbaşında yanar bir ışık, Bir Kilo Kestaneyi aldım elliye Koro, Evleri Var Engin Koro, Rasih Çenit’in Seslendirdiği Karyolanın demiri, Bahçelerde Börülce Koro, Dere Geliyor Dere Koro,Süleyman Demiral’ın Seslendirdiği Seher Yeli Nazlı Yare,Gelemem ben Gelemem ben Koro,Hatice Damar’ın Seslendirdiği Kirpiğin Kaşına değdiği Zaman, Savaş Akkoyunun’un Seslendirdiği Edremit’in Gelini, Oy Bahçenize Ben giremedim ve yine Koronun Seslendirdiği Ben giderim oduna adlı son derece hareketli türkülerin sonunda Konsere katılan herkese UTEF tarafından dağıtılan Türk Bayrakları eşliğinde tüm salondaki misafirlerin eşliğinde Bir Başkadır Benim Memleketim Şarkısı tüm seyirciler tarafından Ayakta söylendi. Bu şarkıyla salonda coşku seli yaşandı.