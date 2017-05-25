NERDE O ESKİ RAMAZANLAR

Muhammed Yavaş

Allah , kaza bela vermezse şu 3 gün içinde ölmez sağ kalırsak inşallah bu senede Ramazan-ı Şerif’e ulaşmış olacağız. Olacağız ama acaba eski tadı alacak mıyız Ramazan ayı ndan.

Ben vereyim cevabını, alamayacağız. Alamayacağız, çünkü herşey gibi eski Ramazanlar da eski Türkiye’de kaldı.

Eskiden mesela, Ramazan’ın oruç tutmayana dayak haberi ilk hangi şehirden gelir, diye bahisler açılmazdı.

Ya da mesela eskiden böyle bir olay ancak daha tutucu, daha muhafakazar bir yerde olurdu, tutup ta Türkiye’nin başkenti Ankara’da olmazdı.

Eskiden mesela, bu kadar hacı hoca olmazdı televizyonda, ya da bu hocalar aldıkları paralarla, otelleri, gayrimenkulleriyle gündeme gelmezlerdi.

Eskiden mesela, hiçbir hoca çıkıp ta dini duygularını siyasete alet etmezdi, siyasi görüşünü, seçimlerde verecekleri oyu açıklamazdı.

Eskiden mesela, Ramazan ’ın paylaşmak olduğu bilinirdi, yemekler sosyal medyada değil de eşle dostla paylaşılırdı.

Eskiden mesela, oruç tutan, oruç tutmayana, oruç tutmayan oruç tutana saygı duyardı. Oruçlu olmayan yemeğini göstermeden yerdi ya da oruçlu olan, yemek yiyene saldırmazdı, küfretmezdi. Karşılıklı saygı vardı.

Sonra zamanla her güzel şey gibi eski Ramazanlar da eski Türkiye ’de kaldı. Eski Türkiye’de, insanların henüz bu kadar ayrışmadığı eski Türkiye’de her şey daha güzeldi. Ramazanlar bile. Dikkat edin, özellikle yaşı büyük kesim daha bir dikkat etsin, Ramazanlar eski bereketiyle, eski neşesiyle mi geçiyor herkes kendisi fark etsin.

Eski Türkiye’de oruç tutma dığı için dayak yiyen çok az insan vardı, Yeni Türkiye’de oruç tutmadığı için öldürülen var.

Eski Türkiye’de hocalar, din adamları işini yapardı, Yeni Türkiye’de hocalar, din adamları siyasetle uğraşmaya başladılar.

Eski Türkiye’de yemekler, konu komşu ile paylaşılırdı, Yeni Türkiye’de keyifli hissedip, sosyal medyada iftar sofrası paylaşanlar var.

Keşke yine Eski Türkiye’de olsak ve keşke eski Ramazanlara özlem duymuyor olsak. Hem belki eski Türkiye’de olsak eski Ramazanlara da özlem duymayız öyle değil mi ?

Ben eski Ramazanları istiyorum, ben eski, güzel Türkiye’yi istiyorum.