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NERDESİN BABA.... NERDE

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Bülent Ertekin

Ne çabuk geçer bu yıllar bilmem ki.... Geç desen geçmez sıkıntıdan ne yapacağını bilmeden oflar poflar bir aşağı bir yukarı volta atarsın atarsın atmasınada  genede o vakti geçiremezsin. 
Senden ayrılalı tam yedi yıl koca koca yedi yıl geçti. Oysa aradan geçen bu kadar zamana karşı sanki kapıdan girip merdivenleri çıkarken bütün haşmetin ile  anneme dönerek
HANIIIIIM UNCU GELDİ diyecekmiş  bende   koca yürekli adamı görecek gibi oluyorum.
Lakin.........
Yoksun  baba....
Sen gene yoksun gene yoksun.
Nerdesin Baba.....
Nerde....
Tam yedi yıl geçti geçti geçmesine de her geçen gün  seni aramam  ve özlemim  dahada büyüyor. 
Hani aileyi bir ve beraber aynı zamanda diride tutabilmek için her hafta yaptığımız tek menü bol yoğurtlu yediğimiz bizimde sadece ve sadece senin ve benim yediğimiz sarımsaklı kızartma resitalini unuttuk baba.
Hemde hiç  aklımıza dahi gelmemecesine unuttuk.  
Artık cumartesi günleri aileyi bir ve beraber tutan muhabbetle sevgi ile dolu dolu olan bu günü unuttuk baba. Artık böyle birliğimiz beraberliğimizi sağlayan patates kızartmalı bol yoğurtlu ve sarımsaklı bir günümüz yok.
Böyle bir gün ne kızlarının ne oğullarının  ne gelinlerinin aklına geliyor nede  torunlarının... Unuttuk baba unuttuk.
Oysa  ben ve annem hiç unutmadık  hep hatırladık,  gözlerimiz dolu dolu bazen o gözyaşlarını tutmadık tutamadık ağlayarak yad ettik.
Gene  yapalım gene bu adeti devam ettirelim  dedik dedik demesinede gene de yapamadık. Çünkü sen yoksun.
Nerdesin baba......
Nerde...
Cumartesi ler yok artık. Bizim için  hafta yedi gün  değil,  bizim için hafta altı gün  bir günümüz eksik. Sen eksiksin baba Sadece sen. Bir günümüz   Cumartesi miz  yok. 
Yok baba yok....
Dertlendiğimde kederlendiğimde ne oldu evlat? Neden canın sıkkın? 
Neden üzgünsün? diyen saçlarına akdüşmüş koca çınar.
Nerdesin.... nerde....
Artık derdimi soran kederlendiğimde kederlerimi soran
üzüldüğümde gel bakalım ne oldu diyen  SEN yoksun.
Nerdesin  Baba... nerdesin....?
Bugün seni her zamankinden daha çok özlüyorum. 
Bugün seni....
Bugün seni....
Nerdesin Baba 
nerde.....


Tıpkı şairin dediği  gibi;

Teselli kar etmez bendeki derde 
Arıyorum seni, nerdesin, nerde..

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