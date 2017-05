Bülent Ertekin

Ne çabuk geçer bu yıllar bilmem ki.... Geç desen geçmez, sıkıntıdan ne yapacağını bilmeden oflar poflar bir aşağı bir yukarı volta atarsın atarsın atmasınada genede o vakti geçiremezsin.

Senden ayrılalı tam yedi yıl koca koca yedi yıl geçti. Oysa aradan geçen bu kadar zamana karşı sanki kapıdan girip merdivenleri çıkarken bütün haşmetin ile anneme dönerek

HANIIIIIM UNCU GELDİ diyecekmiş bende koca yürekli adamı görecek gibi oluyorum.

Lakin.........

Yoksun baba....

Sen gene yoksun gene yoksun.

Nerdesin Baba.....

Nerde....

Tam yedi yıl geçti geçti geçmesine de her geçen gün seni aramam ve özlemim dahada büyüyor.

Hani aileyi bir ve beraber aynı zamanda diride tutabilmek için her hafta yaptığımız tek menü bol yoğurtlu yediğimiz bizimde sadece ve sadece senin ve benim yediğimiz sarımsaklı kızartma resitalini unuttuk baba.

Hemde hiç aklımıza dahi gelmemecesine unuttuk.

Artık cumartesi günleri aileyi bir ve beraber tutan muhabbetle sevgi ile dolu dolu olan bu günü unuttuk baba. Artık böyle birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan patates kızartmalı bol yoğurtlu ve sarımsaklı bir günümüz yok.

Böyle bir gün ne kızlarının ne oğullarının ne gelinlerinin aklına geliyor nede torunlarının... Unuttuk baba unuttuk.

Oysa ben ve annem hiç unutmadık hep hatırladık, gözlerimiz dolu dolu bazen o gözyaşlarımızı tutmadık tutamadık ve ağlayarak yad ettik.

Gene yapalım gene bu adeti devam ettirelim dedik dedik demesinede gene de yapmadık yapamadık. Çünkü sen yoksun.

Nerdesin baba......

Nerde...

Cumartesi ler yok artık. Bizim için hafta yedi gün değil, bizim için hafta altı gün bir günümüz eksik. Sen eksiksin baba Sadece sen. Bir günümüz Cumartesi miz yok.

Yok baba yok....

Dertlendiğimde kederlendiğimde ne oldu evlat? Neden canın sıkkın?

Neden üzgünsün? diye soran saçlarına ak düşmüş koca çınar yok artık yok.

Nerdesin.... nerde....

Artık derdimi soran kederlendiğimde kederlerimi soran

üzüldüğümde gel bakalım ne oldu diyen SEN yoksun.

Nerdesin Baba... nerdesin....?

Bugün seni her zamankinden daha çok özlüyorum.

Bugün seni....

Bugün seni....

Nerdesin Baba

nerde.....

Tıpkı şairin dediği gibi



Teselli kar etmez bendeki derde

Arıyorum seni, nerdesin, nerde..