NEREDE KALMIŞTIK

Muhammed Yavaş

Öncelikle, neden böyle bir başlık attığımı belirteyim.

Fatih Terim, Galatasaray’ın başına tekrar geçince Twitter hesabından twit atıp Galatasaray resmi hesabını etiketlemişti. Ben de vatani görevim dolayısıyla uzun süredir yazamadığım köşeme geri dönünce böyle bir başlık ile hem Fatih Terim’e atıfta bulunmak hem de kaldığım yerden devam edeceğimi belirtmek istedim, neyse.

Uzun süre sonra yazdığım bu yazı da,daha önceki pek çok yazım gibi beni bildiğiniz tarzda yazıldı. Yine eleştiren, yine bir şeylere isyan eden.

Hani hep diyorsunuz ya ; ‘’Neden bu kadar çok eleştiriyorsun, sen istemezük familyasından mısın diye’’

Şimdi, arkana yasla ve bu yazıyı altını çize çize okumaya başla, güzel kardeşim.

Bugün, konservatuar okuyan, tiyatro bitiren bir sürü insan işsiz iken, İnstagram platformunda örümcek-yılan-böcek-zart zurt diye saçma sapan video çeken bir kız tam tamına yarım milyon takipçiye ulaşıp, dizi film teklifleri alıyorsa…

Bugün, makyaj videosu, oyun videosu çeken ve hiçbir vasfı olmayan bir takım Youtuberlar (nasıl bir meslek dalıysa) film çekebiliyorsa…

Bugün, İletişim Fakültesi bitirmeyen onlarca hatta yüzlerce-binlerce insan kendisine gazeteci diyebiliyor, gazeteci olabiliyorsa…

Bugün, kanal ve gazetelerde, medyanın her bir köşesinde medya ile alakası olmayan, iktisat-coğrafya-kamu-siyaset vs mezunu insanlar çalışabiliyor, müdür falan olabiliyorsa…

Bugün, vine videoları çeken vasıfsız elemanlar, bilim ve fen yuvaları üniversitelere konuşmacı olarak gidebiliyorsa…

Bugün, popüler kültürün lime lime önümüze sunduğuyazarımsı arkadaşların kitapları, çok satanlar listesinde zirveyi zorluyorsa…

Bugün, Cumali Ceber filminin ikincisi çekilebiliyorsa…

Bugün, Afrin’de çarpışıp, şehit olan Mehmetçikler, Seren Serengil’in hapse girmesi kadar gündem oluşturmuyorsa…

Bugün, bir lokma ekmeğe muhtaç bunca insan varken, açlıktan-fakirlikten intihar eden bunca insan varken, televizyondaki bir programda insanlar yemeklere burun kıvırıp, oy verebiliyorsa…

Ve sen hala böyle bir durumda eleştiride bulunmayıp, isyan etmemişsen…

Sorun bende değil sendedir, güzel kardeşim. Benim eleştirmem değil senin susman yanlıştır adamım.

Not : Bu yazıyı üstüne alınan herkese ithafen yazdım, zaten yazmasam çatlardım, ah benim şu keskin kalemim.