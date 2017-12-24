NEREMLE GÜLECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIM

Bülent Ertekin

Bazen makalelerimin başlığını öyle bir atıyorum ki; inanın ben bile bazen kendimi tanıyamıyorum. " Yaaa nasıl bir başlık atmışsın gene, oldumu şimdi? Yakıştı mı sana?" diyesim geliyor. Geliyor, gelmesine de sonra yazıyı bir kez sonra bir kez daha okuyunca "Ah be kardeşim bu adamlara az bile" diyorum.

İşte o yazılardan bir tanesi de bu yazı olacak. Zira haberi okuyunca eminim ki sizde başlıktaki gibi " NEREMLE GÜLEYİM, Bülent kardeşim" diyeceksiniz.

O halde gelin şu yazıyı bir kezde hep beraber okuyalım.

" ABD’li yayın kuruluşu POLITICO tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlar listesine bu yıl Türkiye’den Meral Akşener 13. sırada girdi.

28 farklı ülkeden 18 erkek ve 10 kadının yer aldığı listedeki kişilerin 2018 yılı boyunca yakından izlenmesi gerektiği, bu kişilerin dünyayı şekillendirecek isimler olduğu belirtiliyor.

Meral Akşener’i “Kurnaz Ulusalcı” alt başlığıyla tasvir eden POLITICO, Milliyetçi Hareket Partisi eski vekilinin neden dünya siyaseti için bu kadar önem arz ettiğini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zamankinden daha otoriter ve ülkenin muhalefet liderleri Erdoğan’ı karşısında yetersiz. Laikler Erdoğan’ın seçmenlerini yenemiyor. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları hapiste. Ve aşırı sağ parti de Erdoğan’ın tarafını tutuyor. Eski politikacı Meral Akşener’in yeni kurduğu İyi Parti ise Türkiye’nin muhalefetini yeniden canlandıracak – ve cumhurbaşkanının siyasi nüfuzuna büyük bir tehdit oluşturacak.” Haber böyle. NOKTA.

Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı?

Yazıyı okuyunca "YAHU NEREMLE GÜLECEĞİMİ ŞAŞIRDIM" dediğinizi duyar gibiyim.

Malum daha öncede gene bu sütunlarda,

AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY (DARI) AMBARINDA ZANNEDERMİŞ başlığı altında bir yazı yazmış ve kurulan bu partinin ve yöneticilerinin olmayacak duaya amin dediklerini kısaca kendilerini DARI AMBARINDA gördüklerini yazmıştık.

Aradan çok değil bir ay ya geçti yada geçmedi. Bugün ulusal gazetelerde ve internet sayfalarında böyle bir haber çıktı.

NE diyelim AÇ TAVUK HALA RÜYASINDAN UYANAMADIĞI gibi birilerine de hala gaz verip

SEN EN İYİSİN

SEN EN BÜYÜKSÜN

SEN SİYASETİN DEHASISIN

SEN KURNAZ POLİTİKACISIN

SEN TILKİ POLİTİKACISIN

gibi GAZLAR ile birilerini İYİ' bir şekilde gaza getirmeye çalışıyor.

Valla ne diyelim yazılanları okuyunca bizde dolmuşcu ve kamyoncu kardeşlerimiz gibi

ARA GAZI VERMEDEN İKİLE

ENSE TIRAŞINI GÖRELİM diyoruz.

Gülmek istiyoruz. Lâkin artık bu haberlerin çokluğunu görünce neremizle güleceğimize de şaşırır olduk.

Sayın KÂRİ ne dersin?

Neremizle gülseksek bir yardımcı olurmusunuz?

Selâm ve dua ile..