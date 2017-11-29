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Nesibe Aydın okulları; Aydın Ailesinin 33. yılı ve öğretmenler gününü balo ile kutladı

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Halim Utlu

Başkent'teki Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, öğretmenler günü dolayısıyla bir kutlama balosu düzenlerken, aynı gecenin Nesibe Aydın Ailesinin 33. yılına denk gelmesi de, yaş pasta kesilerek kutlandı.

"Yüreğini, ruhunu, zamanını ve aklını çocuklarımıza veren herkes öğretmendir" inancıyla, tüm öğretmen ve çalışanlarını her yıl olduğu gibi, bu yıl da geleneksel bir öğretmenler günü balosuyla bir araya getiren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, aynı gece Nesibe Aydın Ailesinin 33. yılını kutlamanın da gururunu yaşadı.

Özgün'ün sesi ile kah coştular, kah eşlik ettiler

Nesibe Aydın ailesine emeğini ve yüreğini veren çalışanlarına vefasını ifade eden plaket ve armağanların takdim edildiği gecede, tüm Nesibe Aydınlılar zerafeti ve şıklıklarıyla göz doldurdu.

Gecenin sürprizi ise müzisyen Özgün oldu. Geç saatlere kadar konukları hem eğlendiren, hem de onlarla eğlenen Özgün, Nesibe Aydın pastasını da Nesibe Aydın Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın’la beraber kesti. 

Muhteşem gecede Nesibe Aydınlılar,Özgün'ün sesi ile kah coştular,kah eşlik ettiler. Balo, geç saatlere kadar süren halaylar,zeybekler,kolbastılar ve danslarla sona erdi..

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