Açelya Aşkın / Arkeolog

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.

Ayvacık’ta bir süre önce yaşanan depremin ardından Nevin Gökçek, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı üyeleri ile ilçeye giderek, depremzedelerin yaşadıkları konteynır ve çadırları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Depremzedelerle tek tek ilgilenen ve yardımlarda bulunan Nevin Gökçek, konteynır okullarda eğitim gören çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklara kırtasiye ve bot yardımında bulunan Nevin Gökçek, hediye ettiği oyuncaklarla da çocukları sevindirdi. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Nevin Gökçek, vakıf olarak desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Ayvacık ve civarındaki köyleri de ziyaret eden Nevin Gökçek'e Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ve Sosyal Hizmet uzmanları eşlik etti. Ziyaretleri sırasında eşi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile telefonla görüşen Nevin Gökçek, depremzedelerin sorunlarını Başkan Gökçek’e iletti.

Ayvacık ilçesinde özel kilim dokumalarını da inceleyen Nevin Gökçek, yöresel kıyafetli kadınların isteklerini de kırmayarak fotoğraf çektirdi.