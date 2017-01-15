Nevin Gökçek ile Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’in eşi Mei Mei Zhoo ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek ile Çin’in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’in eşi Mei Mei Zhoo, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, destek verip yardımlarda bulundu.

SOS Vakfı üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Nevin Gökçek ve Büyükelçi eşi ilk olarak, Mamak Gülveren Mahallesi’nde oturan ve eşini bir iş kazası sonucu kaybeden 5 çocuk sahibi R.G.nin evine gitti.

Kirada oturduğunu ve eşinin Bağ Kur maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan R.G, TOKİ’den ev almak istediğini ve lise son sınıfta okuyup staj yapan kızı için iş aradıklarını söyledi. Kendisine yardımcı olacağını belirten Nevin Gökçek,R.G.’nin kızına Vakıf olarak burs vereceklerini kaydetti.

Nevin Gökçek ile Mei Mei Zhoo, aileye çeşitli gıda, temizlik malzemeleri, giysi, oyuncak verdi. Mei Mei Zhoo, aileye maddi yardımın yanı sıra çeşitli kıyafetler de hediye etti. Ziyaret sırasında Nevin Gökçek ve Mei Mei Zhoo, duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra Karaağaç Mahallesi’nde bir başka ev ziyaretine geçen Nevin Gökçek ile Mei Mei Zhoo, Karaağaç Mahallesi’nde 2 çocuk annesi, bir gözü görmeyen ve eşi de hasta olan A.Ş’nin evine geldi. Aileyle sohbet eden ve konuşma geriliği bulunan küçük kız çocuğuyla ilgilenen Nevin Gökçek, çocuğa oyuncak bebek, anneye de erzak kolileri verdi. Mei Mei Zhoo ise aile üyelerine kıyafet ve para yardımında bulundu.

Ziyaretleri sırasında, evinin bahçesinde yufka açan bir kadının yanına giden Nevin Gökçek, kadının verdiği yufkayı, Mei Mei Zhoo’ya ikram etti.

Gökçek ile Mei Mei Zhoo, Irak’tan gelen Türkmen bir ailenin evine de konuk oldu. 4 çocuk sahibi olduğunu anlatan ve eşinin hasta olduğunu kaydeden anne S.A.’nın perişan bir gecekondudaki hali karşısında gözyaşlarını tutamayan Nevin Gökçek, gecekondunun birikmiş elektrik ve su faturalarını ödeyeceklerini söyledi. S.A.’nın, hasta olan eşi için vakıf görevlilerinden ambulans çağrılarak hastaneye götürülmesi talimatını veren Nevin Gökçek, bu aileyi de sevindirdi. Çin Büyükelçisi’nin eşi Mei Mei Zhoo da aileye giysi ve maddi yardımda bulundu.

Daha önce kendilerine yeni ev kiralanan ve ev eşyaları baştan sona yenilenen 6 çocuk annesi Y.G. de yapılanlar için Nevin Gökçek’e teşekkür etti. Yeni evinde, Nevin Gökçek, Çin Büyükelçi eşi Mei Mei Zhoo ve Vakıf üyelerini ağırlayan Y.G, Nevin Gökçek’in getirdiği pasta ve ikramları de misafirlerine sundu. Mei Mei Zhoo da ev halkına giysi ve maddi yardımda bulundu.



-NEVİN GÖKÇEK : “ DURUMLARI İYİ OLANLAR, YARDIM ETSİN”

Nevin Gökçek, Çin Büyükelçisi’nin eşi Mei Mei Zhoo’ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederek, “Gülen yüzleri gördüğümüz zaman dünya bizim oluyor. Gönlümüz çok zengin olarak dönüyoruz. Ben Sayın Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Onun da kuş gibi çok yufka yürekli olduğunu, gönlünün çok sevgiyle dolu, misafirperver, merhametli olduğunu gördüm. Allah böyle insanları etrafımızdan eksik etmesin” dedi.

Nevin Gökçek, maddi durumu iyi olan herkesi, yoksul ailelere yardım yapmaya çağırarak, şunları söyledi:

“Ben buradan, Ankara’da hali, vakti yerinde olanlara seslenmek istiyorum; Bütün odaların radyatörlerini kapatıp, tek odada kalan ailelerimiz var. Eğer onlara maddi katkıda bulunurlarsa, belki 1 ayı daha rahat geçirecekler. Kömür yakanlara zaten Belediye yardım yapıyor ama doğalgaz yakanlar için problem var. Maddi durumu iyi olanlar, böyle bir aileyi bulup, 3 aylık yakıt masraflarını karşılarlarsa, dünyayı onlara bahşetmiş olurlar. Onun için lütfen dışarıya çıkın, hal hatır sorun, ‘ihtiyacı olan var mı?’ diye...”

Mei Mei Zhoo ise “Dünyadaki herkes güler yüzlü olmalı. Nevin Hanım'ın, onbinlerce yardıma muhtaç aileyi ziyaret ettiğini biliyorum. Gerçekten çok takdir edilecek bir kişidir” diye konuştu.