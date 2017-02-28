Açelya Aşkın / Arkeolog

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Özbek aileye söz verdiği dikiş makinesini teslim etti.

Nevin Gökçek, Pursaklar Saray Mahallesi’nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Fatmanur Buhara’yı, daha önce ziyaret ederek, sorunlarını dinlemişti. Nevin Gökçek, Özbekistan'dan Hatay'a mantar yetiştirmek için gelen, daha sonra Ankara'ya yerleşen ve eşi tarafından terk edilen Fatmanur Buhara'yadikiş makinesi sözü vermişti.

Özbek aileyi, Vakıf Müdürü Nevin Uğurlu ile birlikte Hacı Bayram’da misafir eden Nevin Gökçek, dikiş makinesini teslim etti. Nevin Gökçek, vakıf olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını belirterek, "Hacı Bayram'da çok huzurlu bir ortam var. Burasının mübarek bir havası var. Sizleri burada misafir etmek istedim" dedi.

SOS Vakfı tarafından temin edilen dikiş makinesi için teşekkür eden Fatmanur Buhara da, makinenin, kendi hayatını kazanabilmek açısından yeni bir adım olacağını belirterek, çok sevindiğini söyledi.

Ailenin en büyük kızı Sevdenur ise "Daha önce evimize geldiğinizde çok mutlu olmuştuk. Bizleri buraya Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin bulunduğu yere çağırdınız, daha da mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz” dedi.

Nevin Gökçek, ailenin istediği ev eşyalarının da kısa sürede temin edileceği sözünü verdi.